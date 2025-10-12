Pełna wolność, nieograniczone możliwości

Dzięki zastosowaniu wyjątkowego pierścienia stabilizującego słuchawki Actionfit SHQ2305 pewnie dopasowują się do ucha niezależnie od tego, co robisz. Nie musisz już martwić się wypadającymi słuchawkami — możesz skoncentrować się wyłącznie na treningu.