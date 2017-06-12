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Produkcja zakończona

ActionFitSportowe słuchawki z zaczepem na ucho

SHQ3000/10

1

| (1) Opinia

Przystosowane do uprawiania sportu

Wodoodporna obudowa oraz środek antybakteryjny sprawiają, że te słuchawki idealnie nadają się dla osób aktywnych, czynnie uprawiających sporty.

Poznaj wszystkie korzyści

Elastyczne dopasowanie

Przystosowane do uprawiania sportu

  • ActionFit

  • Szaro-pomarańczowe

Odporne na pot

Odporne na pot

Wodoodporna uszczelka pozwala chronić słuchawki przed uszkodzeniem przez pot

Słuchawki z izolacją dźwięku minimalizują szumy z otoczenia

Słuchawki z izolacją dźwięku minimalizują szumy z otoczenia

Dzięki izolacji dźwięku można słyszeć i cieszyć się szczegółami muzyki przy niższym poziomie głośności, niż to jest możliwe w przypadku zwykłych słuchawek. Na podstawie dokładnego zrozumienia anatomii budowy ucha ludzkiego opracowano konstrukcję akustyczną słuchawki, która tworzy doskonałe uszczelnienie między źródłem dźwięków otoczenia a kanałem usznym, tym samym eliminując niepożądane szumy otoczenia i kierując dźwięk bezpośrednio do uszu. Nawet przy niezbyt wysokim poziomie głośności można odróżnić poszczególne dźwięki muzyczne bez zakłóceń z otoczenia. Nauszniki są dostępne w trzech rozmiarach, co umożliwia ich bardzo dobre dopasowanie.

Wyjątkowo miękkie, silikonowe wkładki są doskonale dopasowane do wnętrza ucha

Wyjątkowo miękkie, silikonowe wkładki są doskonale dopasowane do wnętrza ucha

Wyjątkowo miękkie, silikonowe wkładki słuchawek firmy Philips dostępne w 3 rozmiarach są doskonale dopasowane do wnętrza ucha, nie wywierają dodatkowego nacisku i tłumią niepożądane dźwięki z otoczenia.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

1.0

z 5

1

Opinia

5
4
3
2

12/06/2017

България

България

Некачествен продукт

Два пъти връщах тези слушалки,кабелчето се прекъсва в основата.Доплатих си взех по-скъп модел които също се повреди и сега си стоят неизползваеми в шкафа.Иначе са удобни за тичане добър звук,но лесно се чупят.Несполучлива покупка.

Przegląd ten został wykonany dla ActionFit SHQ3000 Sports earhook headphones

Przegląd ten został wykonany dla ActionFit SHQ3000 Sports earhook headphones

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie