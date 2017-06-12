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Produkcja zakończona
SHQ3000/10
Przystosowane do uprawiania sportu
Wodoodporna obudowa oraz środek antybakteryjny sprawiają, że te słuchawki idealnie nadają się dla osób aktywnych, czynnie uprawiających sporty.
ActionFit
Szaro-pomarańczowe
Wodoodporna uszczelka pozwala chronić słuchawki przed uszkodzeniem przez pot
Dzięki izolacji dźwięku można słyszeć i cieszyć się szczegółami muzyki przy niższym poziomie głośności, niż to jest możliwe w przypadku zwykłych słuchawek. Na podstawie dokładnego zrozumienia anatomii budowy ucha ludzkiego opracowano konstrukcję akustyczną słuchawki, która tworzy doskonałe uszczelnienie między źródłem dźwięków otoczenia a kanałem usznym, tym samym eliminując niepożądane szumy otoczenia i kierując dźwięk bezpośrednio do uszu. Nawet przy niezbyt wysokim poziomie głośności można odróżnić poszczególne dźwięki muzyczne bez zakłóceń z otoczenia. Nauszniki są dostępne w trzech rozmiarach, co umożliwia ich bardzo dobre dopasowanie.
Wyjątkowo miękkie, silikonowe wkładki słuchawek firmy Philips dostępne w 3 rozmiarach są doskonale dopasowane do wnętrza ucha, nie wywierają dodatkowego nacisku i tłumią niepożądane dźwięki z otoczenia.
1.0
z 5
1
Opinia
bo6ko1
12/06/2017
България
Некачествен продукт
Два пъти връщах тези слушалки,кабелчето се прекъсва в основата.Доплатих си взех по-скъп модел които също се повреди и сега си стоят неизползваеми в шкафа.Иначе са удобни за тичане добър звук,но лесно се чупят.Несполучлива покупка.
Przegląd ten został wykonany dla ActionFit SHQ3000 Sports earhook headphones
Przegląd ten został wykonany dla ActionFit SHQ3000 Sports earhook headphones