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Produkcja zakończona

ActionFitSportowe słuchawki z zaczepem na ucho

SHQ3200/10

4

| (1) Opinia

Odpowiednie do uprawiania sportu

Dzięki opatentowanemu zaczepowi na ucho lekkie i odporne na pot słuchawki SHQ3200 pozwalają skupić się na treningu. Pamiętasz o ich obecności tylko dzięki niesamowitemu dźwiękowi, który motywuje Cię do wysiłku.

Poznaj wszystkie korzyści

Opatentowany regulowany zaczep na ucho zapewnia właściwe dopasowanie

Odpowiednie do uprawiania sportu

  • ActionFit

  • Szaro-pomarańczowe

Opatentowany regulowany zaczep na ucho zapewnia właściwe dopasowanie

Opatentowany regulowany zaczep na ucho zapewnia właściwe dopasowanie

Dzięki opatentowanemu regulowanemu zaczepowi na ucho, słuchawki ActionFit zapewniają najlepsze dopasowanie — pewne i wygodne. Wystarczy założyć na ucho zaczep słuchawki i przesunąć go w górę lub w dół, aby dopasować słuchawkę do ucha. Po wykonaniu tych czynności nie będzie Ci straszny żaden trening ani nierówny teren — słuchawki pozostaną na swoim miejscu niezależnie od okoliczności.

Odblaskowy element blokujący słuchawki w przewodzie

Odblaskowy element blokujący słuchawki w przewodzie

Potężne basy zwiększają motywację

Potężne basy zwiększają motywację

Nic nie ułatwi Ci wejścia w rytm treningu tak, jak doskonały, potężny dźwięk. Dzięki słuchawkom ActionFit brzmienie Twojej muzyki będzie opierać się na bardzo głębokich i dynamicznych basach, które pomogą Ci podczas wykonywania ćwiczeń i ułatwią przejście na wyższy poziom.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.0

z 5

1

Opinia

5
3
2
1

08/01/2015

Polska

Polska

Fajne, ale po 14 miesiącach do kosza

po 14 miesiącach jedna słuchawka przestała działać

Przegląd ten został wykonany dla ActionFit SHQ3200 Sports earhook headphones

Przegląd ten został wykonany dla ActionFit SHQ3200 Sports earhook headphones

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie