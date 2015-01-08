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Produkcja zakończona
SHQ3200/10
Odpowiednie do uprawiania sportu
Dzięki opatentowanemu zaczepowi na ucho lekkie i odporne na pot słuchawki SHQ3200 pozwalają skupić się na treningu. Pamiętasz o ich obecności tylko dzięki niesamowitemu dźwiękowi, który motywuje Cię do wysiłku.
ActionFit
Szaro-pomarańczowe
Dzięki opatentowanemu regulowanemu zaczepowi na ucho, słuchawki ActionFit zapewniają najlepsze dopasowanie — pewne i wygodne. Wystarczy założyć na ucho zaczep słuchawki i przesunąć go w górę lub w dół, aby dopasować słuchawkę do ucha. Po wykonaniu tych czynności nie będzie Ci straszny żaden trening ani nierówny teren — słuchawki pozostaną na swoim miejscu niezależnie od okoliczności.
Nic nie ułatwi Ci wejścia w rytm treningu tak, jak doskonały, potężny dźwięk. Dzięki słuchawkom ActionFit brzmienie Twojej muzyki będzie opierać się na bardzo głębokich i dynamicznych basach, które pomogą Ci podczas wykonywania ćwiczeń i ułatwią przejście na wyższy poziom.
4.0
z 5
1
Opinia
Krzysztof1980
08/01/2015
Polska
Fajne, ale po 14 miesiącach do kosza
po 14 miesiącach jedna słuchawka przestała działać
Przegląd ten został wykonany dla ActionFit SHQ3200 Sports earhook headphones
Przegląd ten został wykonany dla ActionFit SHQ3200 Sports earhook headphones