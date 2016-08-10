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Produkcja zakończona
SHQ3300LF/00
Pełna wolność, nieograniczone możliwości
Dzięki regulowanemu zaczepowi na ucho, niewielkiej wadze i odporności na pot słuchawki SHQ3300 pozwalają skupić się na treningu. Pamiętasz o ich obecności tylko dzięki niesamowitemu dźwiękowi, który motywuje Cię do wysiłku.
Przetworniki 8,6 mm/zamkn. konstrukcja
Zaczep na ucho
Ważące zaledwie 7,1 g sportowe słuchawki Actionfit są tak lekkie i wygodne, że zapomnisz o ich obecności w uszach. To doskonała pomoc w pokonywaniu trudnych ostatnich kilometrów.
Dzięki regulowanemu zaczepowi na ucho słuchawki ActionFit SHQ3300 doskonale pasują do uszu. Wystarczy założyć słuchawki i przesunąć regulowany zaczep w górę lub w dół, aby uzyskać dokładne dopasowanie. Słuchawki pozostaną wygodnie ustawione niezależnie od ćwiczeń lub ukształtowania terenu.
4.0
z 5
1
Opinia
100%
poleca ten produkt
Tihomir53
10/08/2016
Hrvatska
Ovaj proizvod ima izvrsne karakteristike
Danas kupio ove Philpsove slušalice"ActionFit"SHQ3300LF/OO u Elipsovom dućanu u Varaždinu, dok ovo pišem slušam muziku na oviim slušalicama i jako sam zadovoljan omjerom cijene i kvalitete, muzka se jasno čuje u cijelom spektru, bas takodje, meni ove slušalice su jako potrebne za dugu vožnju biciklom i koliko sam ih do sada isprobao neće biti nikakvih problema slušati muziku ili radio jako dugo , a da se ne odrazi na sluh. Ja uvijek slušam nekih 35-40% od maksimalne jačine, tako da nemma nikkavih problema oko dugoga slušanja preglasne muzike. Preporučio bih svima koji se bave sportom ili nekim drugim aktivnostima na otvorenom prostoru da si ih slobodno kupe jer neće pogrešiti, jer ja kod vožnje bicikla se puno znojim i to je dodatni plus ovim slušalicama kao i kod vožnje po kišnome vremenu.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHQ3300LF Sports headphones
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHQ3300LF Sports headphones
Certyfikaty IPX4 i IPX7 dla słuchawek oraz IPX2 dla zestawów słuchawkowych.