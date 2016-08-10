Danas kupio ove Philpsove slušalice"ActionFit"SHQ3300LF/OO u Elipsovom dućanu u Varaždinu, dok ovo pišem slušam muziku na oviim slušalicama i jako sam zadovoljan omjerom cijene i kvalitete, muzka se jasno čuje u cijelom spektru, bas takodje, meni ove slušalice su jako potrebne za dugu vožnju biciklom i koliko sam ih do sada isprobao neće biti nikakvih problema slušati muziku ili radio jako dugo , a da se ne odrazi na sluh. Ja uvijek slušam nekih 35-40% od maksimalne jačine, tako da nemma nikkavih problema oko dugoga slušanja preglasne muzike. Preporučio bih svima koji se bave sportom ili nekim drugim aktivnostima na otvorenom prostoru da si ih slobodno kupe jer neće pogrešiti, jer ja kod vožnje bicikla se puno znojim i to je dodatni plus ovim slušalicama kao i kod vožnje po kišnome vremenu.