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Produkcja zakończona
SHQ3305WS/00
Pełna wolność, nieograniczone możliwości
Dzięki regulowanemu zaczepowi na ucho, niewielkiej wadze i odporności na pot słuchawki SHQ3305 pozwalają skupić się na treningu. Pamiętasz o ich obecności tylko dzięki niesamowitemu dźwiękowi, który motywuje Cię do wysiłku.
Przetworniki 8,6 mm/zamkn. konstrukcja
Zaczep na ucho
Ważące zaledwie 7,1 g sportowe słuchawki Actionfit są tak lekkie i wygodne, że zapomnisz o ich obecności w uszach. To doskonała pomoc w pokonywaniu trudnych ostatnich kilometrów.
Dzięki regulowanemu zaczepowi na ucho słuchawki ActionFit SHQ3300 doskonale pasują do uszu. Wystarczy założyć słuchawki i przesunąć regulowany zaczep w górę lub w dół, aby uzyskać dokładne dopasowanie. Słuchawki pozostaną wygodnie ustawione niezależnie od ćwiczeń lub ukształtowania terenu.
5.0
z 5
1
Opinia
100%
poleca ten produkt
sezame
13/11/2015
Polska
Idealne gdyby nie...
Jestem posiadaczem tych słuchawek sportowych od ... 2 tygodni. Nie biegam maratonów ale troszkę tych Km robię, myślę iż mogę wystawić im recenzję. Wykonanie jak i użyte materiały są bardzo dobrej jakości. Nie spodziewałem się jednego, a raczej nie wierzyłem w stwierdzenie - zapomnisz o słuchawkach, że są w uszach. Są to moje pierwsze douszne słuchawki o których naprawdę się zapomina. I tu rodzi się pierwszy - I JEDYNY - problem słuchawek. Niestety gdy nie wciśniemy ich mocno, bardzo mocno do ucha, znikają totalnie niskie tony. Nadal grają czysto i selektywnie ale.. właśnie ale. Rozwiązaniem tego problemu jest mocne wciśnięcie słuchawek do uszu na najmniejszych gumkach, niestety wtedy już nie są tak idealnie komfortowe ale grają ładnie, może ciut zbyt cicho ale to już kwestia bardzo indywidualna. Na szczęście gumki są wykonane - jak i całe słuchawki - z bardzo dobrych materiałów i rekompensują, choć nie w 100%, dyskomfort powodowany przez maksymalne (siłowe) wciśniecie słuchawek. Co do wciskania słuchawek - może to tylko wina budowy mojego ucha. Wszelkie słuchawki z membranami pow 11mm totalnie mnie uwierają. 3305 - po prostu by były idealne. Podsumuję słuchawki dla opcji mocniejszego wciśniecia.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla ActionFit SHQ3305WS Sports headphones with mic
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla ActionFit SHQ3305WS Sports headphones with mic