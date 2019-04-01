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Produkcja zakończona

ActionFitSportowe słuchawki

SHQ3400CL/00

5

| (1) Opinia | 100% poleca ten produkt

PRZEKRACZAJ SWOJE GRANICE

Słuchawki Philips Actionfit NoLimits pomagają Ci zachować koncentrację i motywację, gdy najbardziej ich potrzebujesz. Dzięki regulowanemu zaczepowi na ucho, lekkiej konstrukcji i odporności na pot słuchawki zapewniają fantastyczny dźwięk i intensywność treningów.

Poznaj wszystkie korzyści

Sportowe słuchawki z zaczepem na ucho i możliwością dopasowania

PRZEKRACZAJ SWOJE GRANICE

  • Doskonałe do użytku w pomieszczeniach

  • Odporne na pot i wodę

  • zaczep douszny

3 rozmiary nasadek dousznych ułatwiają optymalne dopasowanie

Słuchawki są wyposażone w 3 pary nasadek dousznych w różnych rozmiarach, co gwarantuje idealne dopasowanie.

Opatentowany regulowany zaczep na ucho zapewnia indywidualne dopasowanie

Dzięki opatentowanemu regulowanemu zaczepowi na ucho słuchawki ActionFit zapewniają pewne i wygodne dopasowanie. Wystarczy założyć na ucho zaczep słuchawki i przesunąć go w górę lub w dół, aby dopasować słuchawkę do ucha. Po wykonaniu tych czynności nie będzie Ci straszny żaden trening ani nierówny teren — słuchawki pozostaną na swoim miejscu niezależnie od okoliczności.

Przewód ze wzmocnieniem Kevlar® zapewnia maksymalną trwałość

Słuchawki ActionFit zostały zaprojektowane z myślą o wytrzymałości i trwałości. Przewód wzmocniony Kevlarem jest zabezpieczony przed powstawaniem przetarć oraz przed uszkodzeniem i umożliwia korzystanie ze słuchawek w skrajnych warunkach oraz podczas intensywnych treningów.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

1

Opinia

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

01/04/2019

Україна

Україна

Дуже сподобались і легкі у користуванні!

Відповідають своїй ціні, купував на подарунок, дуже сподобались, використовуються кожен день.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla ActionFit SHQ3400CL Спортивні навушники

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla ActionFit SHQ3400CL Спортивні навушники

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie