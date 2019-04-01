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Produkcja zakończona
SHQ3400CL/00
PRZEKRACZAJ SWOJE GRANICE
Słuchawki Philips Actionfit NoLimits pomagają Ci zachować koncentrację i motywację, gdy najbardziej ich potrzebujesz. Dzięki regulowanemu zaczepowi na ucho, lekkiej konstrukcji i odporności na pot słuchawki zapewniają fantastyczny dźwięk i intensywność treningów.
Doskonałe do użytku w pomieszczeniach
Odporne na pot i wodę
zaczep douszny
Słuchawki są wyposażone w 3 pary nasadek dousznych w różnych rozmiarach, co gwarantuje idealne dopasowanie.
Dzięki opatentowanemu regulowanemu zaczepowi na ucho słuchawki ActionFit zapewniają pewne i wygodne dopasowanie. Wystarczy założyć na ucho zaczep słuchawki i przesunąć go w górę lub w dół, aby dopasować słuchawkę do ucha. Po wykonaniu tych czynności nie będzie Ci straszny żaden trening ani nierówny teren — słuchawki pozostaną na swoim miejscu niezależnie od okoliczności.
Słuchawki ActionFit zostały zaprojektowane z myślą o wytrzymałości i trwałości. Przewód wzmocniony Kevlarem jest zabezpieczony przed powstawaniem przetarć oraz przed uszkodzeniem i umożliwia korzystanie ze słuchawek w skrajnych warunkach oraz podczas intensywnych treningów.
5.0
z 5
1
Opinia
100%
poleca ten produkt
Volk2503
01/04/2019
Україна
Дуже сподобались і легкі у користуванні!
Відповідають своїй ціні, купував на подарунок, дуже сподобались, використовуються кожен день.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla ActionFit SHQ3400CL Спортивні навушники
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla ActionFit SHQ3400CL Спортивні навушники