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Produkcja zakończona

Sportowe słuchawki z pałąkiem na szyję

SHQ4200/10

1

| (3) Opinie

Odpowiednie do uprawiania sportu

Lekkie jak piórko słuchawki SHQ4200 są wykonane z wyjątkowo lekkiej, elastycznej i odpornej na pot gumy zapewniającej idealne dopasowanie. Nie będziesz chcieć ich zdjąć po zakończeniu treningu. Głębokie, mocne basy zawsze działają motywująco.

Poznaj wszystkie korzyści

Lekkie i elastyczne słuchawki zapewniające pewne dopasowanie

Odpowiednie do uprawiania sportu

  • ActionFit

  • Szaro-pomarańczowe

Słuchawki o masie zaledwie 8 g zapewniają doskonałe dopasowanie i komfort korzystania

Słuchawki o masie zaledwie 8 g zapewniają doskonałe dopasowanie i komfort korzystania

Słuchawki ActionFit ważą zaledwie 8 g, są więc wyjątkowo lekkie, a korzystanie z nich to czysta przyjemność. Podczas treningu zapomnisz, że masz je na sobie – o ich obecności będzie przypominać jedynie potężny najwyższej jakości, który pozwoli Ci się skupić na treningu i nie tracić motywacji.

Odporne na pot i deszcz — idealne na każdy trening

Odporne na pot i deszcz — idealne na każdy trening

Słuchawki ActionFit zostały zaprojektowane z myślą o osobach prowadzących aktywny styl życia. Bez względu na to, jaki sport uprawiasz lub jakie treningi lubisz, słuchawki stawą czoła temperaturze, wilgoci i potu! Słuchawki zostały wykonane z wysokiej jakości wodoodpornych materiałów, dzięki czemu są odporne na pot i deszcz.

Przewód wzmocniony Kevlarem dla większej trwałości

Przewód wzmocniony Kevlarem dla większej trwałości

Słuchawki ActionFit zostały zaprojektowane z myślą o wytrzymałości i trwałości. Przewód wzmocniony Kevlarem jest zabezpieczony przed powstawaniem przetarć oraz przed uszkodzeniem i umożliwia korzystanie ze słuchawek w skrajnych warunkach oraz podczas intensywnych treningów.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

1.0

z 5

3

Opinie

5
4
3
2

05/01/2020

Polska

Polska

Słaba jakość

Miałem 3 pary ( obecnie mam w domu 2 popsute). O ile pierwsze wytrzymały ok 2 lata, to już kolejne fatalne. W każdych wadą jest przewód przy jacku. Przez wyrzucone w błoto pieniądze, przestałem kupować cokolwiek firmy Philips.

Zalety

Lekkie

Wady

Słaby przewód

Przegląd ten został wykonany dla SHQ4200 Sports neck band headphones

Data użycia 2018-01-05

Przegląd ten został wykonany dla SHQ4200 Sports neck band headphones

Data użycia 2018-01-05

15/06/2015

Polska

Polska

Dobre ale nietrwale

Słuchawki niesamowiecie lekkie i wygodne do biegania. Niestety już raz wymieniane na gwarancji i teraz znowu ten sam problem - po ok godzinie jeden z kanałów cichnie.

Przegląd ten został wykonany dla SHQ4200 Sports neck band headphones

Przegląd ten został wykonany dla SHQ4200 Sports neck band headphones

25/11/2014

Polska

Polska

Słuchawki nie są odporne na pot.

Słuchawki generalnie dobre i gdyby nie ich nie jedna wada, ale która je za to dyskwalifikuje jako słuchawki przeznaczone do uprawiania w nich sportu, to poleciłbym je innym użytkownikom. Tą wadą jest brak odporności na pot. Po przebiegnięciu paru kilometrów, przestaje się słyszeć jakikolwiek dźwięk dobywający się z miniaturowych głośników.

Przegląd ten został wykonany dla SHQ4200 Sports neck band headphones

Przegląd ten został wykonany dla SHQ4200 Sports neck band headphones

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie