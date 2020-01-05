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Produkcja zakończona
SHQ4200/10
Odpowiednie do uprawiania sportu
Lekkie jak piórko słuchawki SHQ4200 są wykonane z wyjątkowo lekkiej, elastycznej i odpornej na pot gumy zapewniającej idealne dopasowanie. Nie będziesz chcieć ich zdjąć po zakończeniu treningu. Głębokie, mocne basy zawsze działają motywująco.
ActionFit
Szaro-pomarańczowe
Słuchawki ActionFit ważą zaledwie 8 g, są więc wyjątkowo lekkie, a korzystanie z nich to czysta przyjemność. Podczas treningu zapomnisz, że masz je na sobie – o ich obecności będzie przypominać jedynie potężny najwyższej jakości, który pozwoli Ci się skupić na treningu i nie tracić motywacji.
Słuchawki ActionFit zostały zaprojektowane z myślą o osobach prowadzących aktywny styl życia. Bez względu na to, jaki sport uprawiasz lub jakie treningi lubisz, słuchawki stawą czoła temperaturze, wilgoci i potu! Słuchawki zostały wykonane z wysokiej jakości wodoodpornych materiałów, dzięki czemu są odporne na pot i deszcz.
Słuchawki ActionFit zostały zaprojektowane z myślą o wytrzymałości i trwałości. Przewód wzmocniony Kevlarem jest zabezpieczony przed powstawaniem przetarć oraz przed uszkodzeniem i umożliwia korzystanie ze słuchawek w skrajnych warunkach oraz podczas intensywnych treningów.
1.0
z 5
3
Opinie
Tomaszgi
05/01/2020
Polska
Słaba jakość
Miałem 3 pary ( obecnie mam w domu 2 popsute). O ile pierwsze wytrzymały ok 2 lata, to już kolejne fatalne. W każdych wadą jest przewód przy jacku. Przez wyrzucone w błoto pieniądze, przestałem kupować cokolwiek firmy Philips.
Zalety
Lekkie
Wady
Słaby przewód
Przegląd ten został wykonany dla SHQ4200 Sports neck band headphones
Data użycia 2018-01-05
Przegląd ten został wykonany dla SHQ4200 Sports neck band headphones
Data użycia 2018-01-05
mglinski01
15/06/2015
Polska
Dobre ale nietrwale
Słuchawki niesamowiecie lekkie i wygodne do biegania. Niestety już raz wymieniane na gwarancji i teraz znowu ten sam problem - po ok godzinie jeden z kanałów cichnie.
Przegląd ten został wykonany dla SHQ4200 Sports neck band headphones
Przegląd ten został wykonany dla SHQ4200 Sports neck band headphones
Janusz11
25/11/2014
Polska
Słuchawki nie są odporne na pot.
Słuchawki generalnie dobre i gdyby nie ich nie jedna wada, ale która je za to dyskwalifikuje jako słuchawki przeznaczone do uprawiania w nich sportu, to poleciłbym je innym użytkownikom. Tą wadą jest brak odporności na pot. Po przebiegnięciu paru kilometrów, przestaje się słyszeć jakikolwiek dźwięk dobywający się z miniaturowych głośników.
Przegląd ten został wykonany dla SHQ4200 Sports neck band headphones
Przegląd ten został wykonany dla SHQ4200 Sports neck band headphones