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  • Zdjęcie prezentujące produkt w użyciu
  • Zdjęcie pojedynczego produktu
  • Główne zdjęcie produktu w użyciu
  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu
  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu
  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu
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Produkcja zakończona

ActionFitSportowe słuchawki

SHQ4300LF/00

4

| (1) Opinia | 100% poleca ten produkt

Pełna wolność, nieograniczone możliwości

Lekkie jak piórko słuchawki SHQ4300 wykonane są z wyjątkowo lekkiej, elastycznej i odpornej na pot gumy zapewniającej idealne dopasowanie. Z przyjemnością będziesz je nosić nawet po zakończeniu treningu. Bogate, głębokie brzmienie basów zawsze działa motywująco.

Poznaj wszystkie korzyści

Pewne dopasowanie i niewielka waga

Pełna wolność, nieograniczone możliwości

  • Przetworniki 8,6 mm/zamkn. konstrukcja

  • Pałąk na kark

Wyjątkowo lekka konstrukcja o wadze 11,4 g daje najwyższy komfort*

Wyjątkowo lekka konstrukcja o wadze 11,4 g daje najwyższy komfort*

Ważące zaledwie 11,4 g sportowe słuchawki Actionfit są tak lekkie i wygodne, że zapomnisz o ich obecności w uszach. To doskonała pomoc w pokonywaniu trudnych ostatnich kilometrów.

3 rozmiary nasadek dousznych ułatwiają optymalne dopasowanie

3 rozmiary nasadek dousznych ułatwiają optymalne dopasowanie

Zaczep na przewód zapobiega jego plątaniu się podczas treningu

Zaczep na przewód zapobiega jego plątaniu się podczas treningu

W zestawie ze słuchawkami ActionFit jest zaczep na kabel, dzięki któremu kabel nie przeszkadza w intensywnym treningu.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.0

z 5

1

Opinia

100%

poleca ten produkt

5
3
2
1

03/04/2017

Polska

Polska

Ja na tę cenę zdecydowanie POLECAM, ale...

Witam, Dużo biegam, mam duże wymagania co do jakości dźwięku, ale też wygody treningu: Zalety: - Podczas biegu nie wypadają z uszu, świetnie się trzymają w uszach; - Siedzą w uszach pewnie i szczelnie, izolując nas od dźwięków z zewnątrz; - faktycznie można o nich zapomnieć, 10km biegu i ani razu nie trzeba ich poprawiać w uchu; - Są naprawdę głośne; - Mocny bas; - Bardzo dobre mocowanie kabla, klips; - Jakość dźwięku za te pieniądze jest dobra, nawet bardzo; Wady: - Jeśli trenujesz kark, ćwiczenia głową, to ten pałąk przeszkadza, zawadza; - Jeśli szukasz bardzo dobrej jakości dźwięk to uwaga: 1) trochę za mocny środek, co powoduje że niskie i wysokie jakby giną 2) membrany są mało selektywne. Jesli sluchasz popu będziesz zadowolony/a, ale wrzucając muzykę gdzie na raz dzieje się dużo na srodku (np. wokal), na górze (np. blachy) i na dole (np. bas) zauwazysz ze nie słychac tego, wszystko się niestety zlewa. Pamiętajmy jednak o cenie - w tej cenie nie znajdziecie słuchawek dla audiofiili :) Podsumowanie: - Świetne do treningu, siedzą w uszach, nie wymagają korekt, graja mocno i dobrze; - Jakość audio nie powala, jeśli wymagasz super audio będziesz zawiedziony/a; Pozdrawiam m. tel. 626 481 627 (syfrę 2 zastap 0)

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHQ4300LF Sports headphones

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHQ4300LF Sports headphones

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie