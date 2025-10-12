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Produkcja zakończona
SHQ4305WS/00
Pełna wolność, nieograniczone możliwości
Lekkie jak piórko słuchawki SHQ4305 wykonane są z wyjątkowo lekkiej, elastycznej i odpornej na pot gumy zapewniającej idealne dopasowanie. Z przyjemnością będziesz je nosić nawet po zakończeniu treningu. Bogate, głębokie brzmienie basów zawsze działa motywująco.
Przetworniki 8,6 mm/zamkn. konstrukcja
Pałąk na kark
Ważące zaledwie 11,4 g sportowe słuchawki Actionfit są tak lekkie i wygodne, że zapomnisz o ich obecności w uszach. To doskonała pomoc w pokonywaniu trudnych ostatnich kilometrów.
W zestawie ze słuchawkami ActionFit jest zaczep na kabel, dzięki któremu kabel nie przeszkadza w intensywnym treningu.
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