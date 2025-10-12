Pełna wolność, nieograniczone możliwości

Lekkie jak piórko słuchawki SHQ4305 wykonane są z wyjątkowo lekkiej, elastycznej i odpornej na pot gumy zapewniającej idealne dopasowanie. Z przyjemnością będziesz je nosić nawet po zakończeniu treningu. Bogate, głębokie brzmienie basów zawsze działa motywująco.