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Produkcja zakończona

Słuchawki

SHS3300WT/10

4.6

| (5) Opinie | 100% poleca ten produkt

Dodatkowe basy

Ciesz się brzmieniem basów ze słuchawek z nakładkami na uszy zaprojektowanymi dla Twojej wygody, stabilności i wydajności.

Poznaj wszystkie korzyści

zapewniają potężny dźwięk

Dodatkowe basy

  • Przetworniki 15 mm/otwarta konstrukcja

  • Zaczep na ucho

Asymetryczne przewody nie są na widoku

Proste i efektywne rozwiązanie zapobiega splątaniu i pozwala na poprowadzenie przewodu za szyją zamiast pod brodą.

Konturowe słuchawki nauszne zwiększą komfort i stabilność noszenia

Konturowe słuchawki nauszne pozostają na miejscu, nawet podczas ruchu, zapewniając jednocześnie doskonały dźwięk. To część znajdująca się za uchem i utrzymująca słuchawki na uszach.

Przewód o długości 1,2 m doskonale nadaje się do użytku na zewnątrz

Idealna długość przewodu zapewniająca większą swobodę wyboru miejsca, w którym można nosić urządzenie audio.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.6

z 5

5

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2
1

24/04/2020

Polska

Polska

Polecam do biegania

Fajny sprzęt w przyzwoitej cenie. Lekkie i wygodne oraz bardzo dobry bass. Podczas biegania nie wypadają z ucha. Polecam

Zalety

Dźwięk, Wygoda, Design

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHS3300BK Słuchawki

Data użycia 2019-03-23

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHS3300BK Słuchawki

Data użycia 2019-03-23

24/04/2020

Polska

Polska

Fajne

Wysoka jakość wykonania, dźwięk bez zarzutu, małe, zgrabne i wygodne

Przegląd ten został wykonany dla SHS3300BK Słuchawki

Przegląd ten został wykonany dla SHS3300BK Słuchawki

26/07/2017

Hrvatska

Hrvatska

Puno bolje od razvikanih modela

Kupio sam ove slušalice dok mi se ne poprave skupe slušalice renovimranog proizvođača. Potpuno sam se iznenadio bogatim zvukom, jasnoćom i glasnoćom zvuka. Za puno manje novaca imam gotovo pa jednaku kvalitetu zvuka kao i puno skuplje slušalice. Željko

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHS3300BK Slušalice

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHS3300BK Slušalice

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie