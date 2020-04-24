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Produkcja zakończona
SHS3305BK/10
Pewne dopasowanie
Niezwykle wygodne w użyciu, ergonomiczne słuchawki z nakładkami na uszy dostarczają muzykę o fantastycznej jakości wprost do Twojego ucha. Wbudowany mikrofon gwarantuje wyraźne brzmienie głosu.
Przetworniki 15 mm/otwarta konstrukcja
Zaczep na ucho
Przetwornik 15 mm jest wystarczająco mały, aby zapewnić optymalny komfort, a zarazem wystarczająco duży, aby zapewnić wyraźny dźwięk bez zniekształceń. Ma idealne wymiary umożliwiające czerpanie przyjemności ze słuchania muzyki.
Te słuchawki są dopasowane do kształtu ucha, dzięki czemu komfort użytkowania i przyjemność z dłuższego słuchania są większe.
Słuchawki nauszne 3D są miękkie i elastyczne, dzięki czemu pozostają na miejscu nawet w czasie ruchu.
4.5
z 5
2
Opinie
100%
poleca ten produkt
Olciaaaa26
24/04/2020
Polska
Polecam
Bardzo fajne słuchawki. Super dźwięk. Jakość wykonania bardzo zadowalająca. Poza tym dobrze trzymają się ucha. Polecam
Przegląd ten został wykonany dla SHS3305BK Słuchawki z nakładkami na uszy wyposażone w mikrofon
Przegląd ten został wykonany dla SHS3305BK Słuchawki z nakładkami na uszy wyposażone w mikrofon
Konrad 12345
14/04/2020
Polska
bardzo dobre
sprawdzają się jako słuchawki w podroży do posłuchania muzyki, konkretnie wzmocnionej przez dobry, ale nie za nachalny bass.
Zalety
spasowane elementy
Wady
gumki
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHS3305BK Słuchawki z nakładkami na uszy wyposażone w mikrofon
Data użycia 2019-12-14
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHS3305BK Słuchawki z nakładkami na uszy wyposażone w mikrofon
Data użycia 2019-12-14