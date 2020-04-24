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Produkcja zakończona

Słuchawki z nakładkami na uszy wyposażone w mikrofon

SHS3305BK/10

4.5

| (2) Opinie | 100% poleca ten produkt

Pewne dopasowanie

Niezwykle wygodne w użyciu, ergonomiczne słuchawki z nakładkami na uszy dostarczają muzykę o fantastycznej jakości wprost do Twojego ucha. Wbudowany mikrofon gwarantuje wyraźne brzmienie głosu.

Poznaj wszystkie korzyści

Elastyczny zaczep pasuje do każdego ucha

Pewne dopasowanie

  • Przetworniki 15 mm/otwarta konstrukcja

  • Zaczep na ucho

Przetwornik głośnika o średnicy 15 mm — optymalny komfort noszenia

Przetwornik głośnika o średnicy 15 mm — optymalny komfort noszenia

Przetwornik 15 mm jest wystarczająco mały, aby zapewnić optymalny komfort, a zarazem wystarczająco duży, aby zapewnić wyraźny dźwięk bez zniekształceń. Ma idealne wymiary umożliwiające czerpanie przyjemności ze słuchania muzyki.

Słuchawki o ergonomicznym kształcie — większy komfort

Te słuchawki są dopasowane do kształtu ucha, dzięki czemu komfort użytkowania i przyjemność z dłuższego słuchania są większe.

Miękkie i elastyczne słuchawki nauszne Flex 3D pasują do każdego ucha

Słuchawki nauszne 3D są miękkie i elastyczne, dzięki czemu pozostają na miejscu nawet w czasie ruchu.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.5

z 5

2

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2
1

24/04/2020

Polska

Polska

Polecam

Bardzo fajne słuchawki. Super dźwięk. Jakość wykonania bardzo zadowalająca. Poza tym dobrze trzymają się ucha. Polecam

Przegląd ten został wykonany dla SHS3305BK Słuchawki z nakładkami na uszy wyposażone w mikrofon

Przegląd ten został wykonany dla SHS3305BK Słuchawki z nakładkami na uszy wyposażone w mikrofon

14/04/2020

Polska

Polska

bardzo dobre

sprawdzają się jako słuchawki w podroży do posłuchania muzyki, konkretnie wzmocnionej przez dobry, ale nie za nachalny bass.

Zalety

spasowane elementy

Wady

gumki

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHS3305BK Słuchawki z nakładkami na uszy wyposażone w mikrofon

Data użycia 2019-12-14

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHS3305BK Słuchawki z nakładkami na uszy wyposażone w mikrofon

Data użycia 2019-12-14

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie