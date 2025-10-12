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Produkcja zakończona

Cyfrowa ramka PhotoFrame™

SPF1017/00

„...tego dnia nie mogłem przestać się śmiać!”

Przechowuj uwiecznione pamiętne chwile przez cały rok w ramce Philips PhotoFrame™. Ta prosta w obsłudze, niewielka ramka zapewnia dużą pamięć i wygląda dobrze w każdym pomieszczeniu.

Poznaj wszystkie korzyści

„...tego dnia nie mogłem przestać się śmiać!”

  • 17,8 cm (7")

  • Format 16:10

Technologia imagen Pro zapewnia ostry, żywy i naturalny odcień skóry

Wyjątkowa technologia udoskonalania zdjęć Philips imagen automatycznie analizuje zdjęcia, poprawia nasycenie kolorów i optymalizuje kontrast. imagen Pro to zaawansowana technologia udoskonalania zdjęć, zapewniająca dokładniejsze i głębsze kolory oraz inteligentne dopasowanie kontrastu. Ponadto technologia ta zapewnia ulepszone odwzorowanie koloru skóry i wyraźniejsze zdjęcia.

Automatyczna orientacja zdjęcia w trybie pionowym lub poziomym

Funkcja automatycznego rozpoznawania orientacji pionowej lub poziomej wykorzystuje czujnik wykrywający orientację ramki do zdjęć PhotoFrame™, który umożliwia automatyczne wyświetlenie zdjęcia w odpowiednim trybie.

Baw się i twórz: wyświetlanie wielu zdjęć w jednym widoku

Efekt pokazu slajdów umożliwia automatyczne wyświetlenie wielu losowo wybranych zdjęć w formie kolażu, co pozwala uniknąć nieestetycznych obramowań powstałych w przypadku zdjęć mniejszych niż rozmiar ekranu.

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie