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Produkcja zakończona
SPF1017/00
„...tego dnia nie mogłem przestać się śmiać!”
Przechowuj uwiecznione pamiętne chwile przez cały rok w ramce Philips PhotoFrame™. Ta prosta w obsłudze, niewielka ramka zapewnia dużą pamięć i wygląda dobrze w każdym pomieszczeniu.
17,8 cm (7")
Format 16:10
Wyjątkowa technologia udoskonalania zdjęć Philips imagen automatycznie analizuje zdjęcia, poprawia nasycenie kolorów i optymalizuje kontrast. imagen Pro to zaawansowana technologia udoskonalania zdjęć, zapewniająca dokładniejsze i głębsze kolory oraz inteligentne dopasowanie kontrastu. Ponadto technologia ta zapewnia ulepszone odwzorowanie koloru skóry i wyraźniejsze zdjęcia.
Funkcja automatycznego rozpoznawania orientacji pionowej lub poziomej wykorzystuje czujnik wykrywający orientację ramki do zdjęć PhotoFrame™, który umożliwia automatyczne wyświetlenie zdjęcia w odpowiednim trybie.
Efekt pokazu slajdów umożliwia automatyczne wyświetlenie wielu losowo wybranych zdjęć w formie kolażu, co pozwala uniknąć nieestetycznych obramowań powstałych w przypadku zdjęć mniejszych niż rozmiar ekranu.
Opinie