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Produkcja zakończona

Przewód HDMI

SWV5630G/00

Poznaj obrazy w jakości Ultra Hi-Definition

Przewód HDMI z certyfikatem najwyższej jakości zapewnia rozdzielczość Ultra HD 8K przy 60 kl./s. Szybkie złącze HDMI obsługuje pełny 32-kanałowy system audio z częstotliwością próbkowania do 1536 kHz.

Poznaj wszystkie korzyści

4K 60 Hz Ultra HD Z obsługą sieci Ethernet

Poznaj obrazy w jakości Ultra Hi-Definition

  • 4K 60 Hz

  • 18 Gb/s

  • 3 m

UHD 2160p (4K)

Obsługa rozdzielczości wideo do 4K lub UHD 2160p pozwala wyświetlaczowi z powodzeniem konkurować z technologiami cyfrowymi stosowanymi w kinach.

60 Hz klatek na sekundę

Doskonała jakość obrazu i wspaniałe wrażenia z gry dzięki maksymalnej ilości 60 klatek na sekundę.

Pozłacane złącza zapewniają niezawodne połączenie.

Pozłacane złącza zapewniają niezawodne połączenie.

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie