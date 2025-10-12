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SWV5733B/00
Poznaj obrazy w jakości Ultra Hi-Definition
Doświadcz obrazów w rozdzielczości Ultra HD 4K przy 60 kl./s. Szybkie złącze HDMI obsługuje pełny 32-kanałowy system audio z częstotliwością próbkowania do 1536 kHz. Przewód o długości 3 m.
HDMI 2.0
18 Gb/s
4K 60 Hz
3 m
Doskonała jakość obrazu i wspaniałe wrażenia z gry dzięki maksymalnej ilości 60 klatek na sekundę.
Obsługa wszystkich formatów obrazu 3D pozwala cieszyć się prawdziwym trójwymiarowym obrazem podczas oglądania filmów i grania w gry komputerowe.
Umożliwia przesyłanie cyfrowego dźwięku z telewizora z wbudowanym tunerem, podłączonego przez złącze HDMI, do zestawu audio z funkcją dźwięku przestrzennego, co eliminuje konieczność użycia osobnego przewodu audio.
Opinie