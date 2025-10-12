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Produkcja zakończona

Zasilacz USB-C

SWV6021/00

Wysokiej klasy adapter USB-C – HDMI i VGA

Wysokiej klasy adapter USB-C – HDMI (żeński) i VGA z przewodem o długości 0,15 m. Wyjście VGA obsługuje sygnał Full HD o rozdzielczości 1920 x 1080p przy 60 Hz. Interfejs HDMI obsługuje sygnał wyjściowy 4K*2K przy 30 Hz.

Poznaj wszystkie korzyści

Niezwykle wyrazisty obraz i czysty dźwięk

Wysokiej klasy adapter USB-C – HDMI i VGA

  • HDMI

  • VGA

Wysoka jakość wykonania konstrukcji

W wysokiej jakości konstrukcji zastosowano wyłącznie najlepsze materiały, aby zwiększyć trwałość produktów.

Rozdzielczość 4K (3840 x 2160)

Obsługuje rozdzielczość wideo do 4K (3840 x 2160), zapewniając najwyższą jakość obrazu i najlepsze wrażenia z gry.

Płynny obraz wideo z prędkością 30 klatek na sekundę z sygnału wideo 30 Hz

Usiądź wygodnie i oglądaj filmy z prędkością 30 klatek na sekundę, która zapewnia płynniejszy obraz.

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie