Wysokiej klasy adapter USB-C – HDMI i VGA

Wysokiej klasy adapter USB-C – HDMI (żeński) i VGA z przewodem o długości 0,15 m. Wyjście VGA obsługuje sygnał Full HD o rozdzielczości 1920 x 1080p przy 60 Hz. Interfejs HDMI obsługuje sygnał wyjściowy 4K*2K przy 30 Hz.