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Produkcja zakończona
SWV6021/00
Wysokiej klasy adapter USB-C – HDMI i VGA
Wysokiej klasy adapter USB-C – HDMI (żeński) i VGA z przewodem o długości 0,15 m. Wyjście VGA obsługuje sygnał Full HD o rozdzielczości 1920 x 1080p przy 60 Hz. Interfejs HDMI obsługuje sygnał wyjściowy 4K*2K przy 30 Hz.
HDMI
VGA
W wysokiej jakości konstrukcji zastosowano wyłącznie najlepsze materiały, aby zwiększyć trwałość produktów.
Obsługuje rozdzielczość wideo do 4K (3840 x 2160), zapewniając najwyższą jakość obrazu i najlepsze wrażenia z gry.
Usiądź wygodnie i oglądaj filmy z prędkością 30 klatek na sekundę, która zapewnia płynniejszy obraz.
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