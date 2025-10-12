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Produkcja zakończona
SWV6801/00
Wysokiej jakości kabel USB-C do USB-C w oplocie
Gniazdo Thunderbolt 3 USB-C obsługuje urządzenia o rozdzielczości 5K i przepustowości 40 Gbps. Wysokiej jakości kabel o długości 1.5 metra zapewnia większą swobodę podczas ładowania.
Thunderbolt 3.0
USB 4.0
40 Gbps
1,5 m
Pojedynczy przewód do monitora USB-C umożliwiający bardzo szybkie przesyłanie danych podczas ładowania laptopa.
Obsługa szybkiego łącza USB 4.0 o przepustowości 40 Gb/s.
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