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Produkcja zakończona

USB-C do USB-C

SWV6803/00

Wysokiej jakości pleciony przewód USB-C do USB-C

Gniazdo Thunderbolt 3 USB-C obsługuje urządzenia o rozdzielczości 5K i szerokości pasma 40 Gb/s. Wysokiej jakości przewód o długości 3 m zapewnia większą elastyczność podczas ładowania.

Poznaj wszystkie korzyści

Wysokiej jakości pleciony przewód USB-C do USB-C

  • Thunderbolt 3.0

  • USB 4.0

  • 40 Gb/s

  • 3 m

Uniwersalny przewód USB-C z monitorami USB-C

Pojedynczy przewód do monitora USB-C umożliwiający bardzo szybkie przesyłanie danych podczas ładowania laptopa.

Obsługa transferu danych przez USB 4.0

Obsługa szybkiego łącza USB 4.0 o przepustowości 40 Gb/s.

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie