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Produkcja zakończona
SWV7030/10
Przewód HDMI z certyfikatem najwyższej jakości
Przewód HDMI z certyfikatem najwyższej jakości zapewnia rozdzielczość Ultra HD 8K przy 60 kl./s. Szybkie złącze HDMI obsługuje pełny 32-kanałowy system audio z częstotliwością próbkowania do 1536 kHz.
4K 60 Hz
18 Gb/s
3 m
Obsługa rozdzielczości wideo do 4K lub UHD 2160p pozwala wyświetlaczowi z powodzeniem konkurować z technologiami cyfrowymi stosowanymi w kinach.
Doskonała jakość obrazu i wspaniałe wrażenia z gry dzięki maksymalnej ilości 60 klatek na sekundę.
Pozłacane złącza zapewniają niezawodne połączenie.
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