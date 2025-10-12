ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Wszystkie serie

  • Zdjęcie pojedynczego produktu
  • Zdjęcie opakowania
  • Zdjęcie pojedynczego produktu
  • Zdjęcie opakowania

Produkcja zakończona

Przewód HDMI

SWV9030/10

8K 60 Hz Ultra HD z technologią Dynamic HDR

Poznaj rozdzielczość Ultra HD 8K przy 60 kl./s. Technologia Dynamic HDR zapewnia najlepszy kontrast i bardzo ostry obraz przy szybkiej akcji. Ulepszona obsługa zwrotnego kanału audio do 192 kHz przy 24-bitowej rozdzielczości.

Poznaj wszystkie korzyści

Doświadcz niesamowitych wrażeń podczas grania

8K 60 Hz Ultra HD z technologią Dynamic HDR

  • 8K 60 Hz

  • 48 Gb/s

  • 3 m

UHD 4320p (8 K)

Obsługuje rozdzielczość wideo do 8K UHD 4320p, zapewniając najwyższą jakość obrazu i najlepsze wrażenia z gry.

60 Hz z funkcją Dynamic HDR

Obrazy o szybkości 60 klatek na sekundę z funkcją Dynamic HDR, zapewniające najlepszy kontrast i jakość szczegółów.

Pozłacane złącza zapewniają niezawodne połączenie.

Pozłacane złącza zapewniają niezawodne połączenie.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Opinie

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać informacje promocyjne — w oparciu o moje preferencje i zachowania — dotyczące produktów, usług i promocji firmy Philips oraz wydarzeń z nią związanych. Mogę łatwo anulować subskrypcję w dowolnym czasie!

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie