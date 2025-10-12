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Produkcja zakończona
SWW1001/00
Uniwersalna torba na sprzęt elektroniczny
Torba na akcesoria elektroniczne chroniąca sprzęt elektroniczny. Konstrukcja zapewniająca bezpieczeństwo i suchość sprzętu elektronicznego dzięki wodoodpornemu materiałowi o standardzie IPX4. Torba z czterema wewnętrznymi przegrodami zapewnia porządek i organizację.
Uniwersalny
Korzystaj z futerału jako zabezpieczenia w czasie drogi lub stosuj jako dodatkową ochronę w torbie lub w plecaku.
Wewnątrz futerału znajdują się kieszenie idealne do przechowywania urządzenia mobilnego, kabli, baterii, kart pamięci – wszystko, czego potrzebujesz, aby zachować ochronę i mieć pod ręką.
Materiał odporny na zachlapanie chroni nośniki przed wilgocią i kontaktem z wodą.
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