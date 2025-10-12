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        Etui

        SWW1001/00

        Uniwersalna torba na sprzęt elektroniczny

        Torba na akcesoria elektroniczne chroniąca sprzęt elektroniczny. Konstrukcja zapewniająca bezpieczeństwo i suchość sprzętu elektronicznego dzięki wodoodpornemu materiałowi o standardzie IPX4. Torba z czterema wewnętrznymi przegrodami zapewnia porządek i organizację.

        Poznaj wszystkie korzyści

        Uniwersalna torba na sprzęt elektroniczny

        • Uniwersalny

        Futerał możesz przenosić w torbie lub bez torby

        Korzystaj z futerału jako zabezpieczenia w czasie drogi lub stosuj jako dodatkową ochronę w torbie lub w plecaku.

        Wewnętrzne kieszenie umożliwiają bezpieczne przechowywanie drobiazgów

        Wewnątrz futerału znajdują się kieszenie idealne do przechowywania urządzenia mobilnego, kabli, baterii, kart pamięci – wszystko, czego potrzebujesz, aby zachować ochronę i mieć pod ręką.

        Materiału nie wolno zanurzać w wodzie

        Materiał odporny na zachlapanie chroni nośniki przed wilgocią i kontaktem z wodą.

        Specyfikacja techniczna

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        • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
        • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
        • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie