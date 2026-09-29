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Stworzone do codziennych przygód
Piękne i zapewniające niesamowity dźwięk. Te najwyższej jakości słuchawki bezprzewodowe true wireless zapewniają najbardziej przestrzenny i szczegółowy dźwięk oraz najinteligentniejszą kontrolę hałasu. Od muzyki do rozmów, od filmów po podcasty: te słuchawki zabiorą Cię wszędzie.
Wyjątkowy, naturalny dźwięk
Redukcja szumów Pro+
Doskonała jakość połączeń
Ponadczasowe wzornictwo Fidelio
Od punktowego, kontrolowanego basu po ciepłe średnie tony i krystaliczne wysokie dźwięki – te wspaniałe słuchawki douszne zapewniają znakomity, naturalny dźwięk z precyzyjną separacją instrumentów. Dynamiczne przetworniki o zbalansowanej armaturze i powłoce grafenowej tworzą więcej szczegółów niż kiedykolwiek. Usłyszysz utwory, które wykonali Twoi ulubieni artyści – dokładnie tak, jak je stworzyli.
Adaptacyjna redukcja szumów szybko dostosowuje się do otoczenia, aby tłumić hałas zewnętrzny, w tym wiatr, w czasie rzeczywistym. Od muzyki po rozmowy, możesz zanurzyć się w dowolnym miejscu, nie ruszając palcem. Aby dostosować poziom przezroczystości lub redukcji szumów wiatru, wystarczy skorzystać z aplikacji Philips Headphones.
Możesz szczęśliwie wykonywać połączenia z najbardziej ruchliwych, hałaśliwych miejsc. Mikrofony kształtujące wiązkę skupiają się na dźwięku Twojego głosu, natomiast zaawansowane algorytmy sztucznej inteligencji powstrzymują szum tła od zakłócenia połączenia. Jeśli jest bardzo wietrznie, czujnik przewodzenia kostnego niezawodnie podgłośni Twój głos, więc nadal będzie Cię słychać.
Nagrody
3.0
z 5
1
Opinia
100%
poleca ten produkt
PiotrJan
29/09/2026
Polska
Stabiliność działania
Kocham te słuchawki, mam dwa komplety. Jednak jak to zwykle bywa z produktami od Philipsa "coś" się zaczyna dziać. Czy naprawde nie macie fachowców co by zrobił produkt bez wad ukrytych? czesto słuchawki sie nie "budzą", trzeba je włożyć do etui i wyjąc, żeby się wybudziły. Od jakiegoś czasu jedna słuchawka się wyłącza, mimo pełnego naładowania. Czesto wyjete z etui, również nie reaguja na naciśniecie, trzeba je spowrotem włożyć do etui. Ciągle coś się z nimi dzieje, nie jest to stabilnie działajacy produkt. Czy to aż tak duże wyzwanie dla waszych inżynierów? ps. spradzcie jak jest przygotowany kalendarz na tym formularzu, to też było wyzwanie...
Zalety
jakość dźwieku
Wady
stabilność działania, nie za każdym razem się wybudzą wyjete z etui
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Fidelio T2 Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Data użycia 2025-07-01
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Fidelio T2 Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Data użycia 2025-07-01
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