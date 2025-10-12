Technologia DTS Virtual:X dla porywającego dźwięku 3D w każdym pomieszczeniu

Zgodność z technologią DTS Virtual:X przekształca dźwięk telewizora, zapewniając Ci wrażenia wirtualnego dźwięku 3D bez względu na to, co jest wyświetlane na ekranie! Nie potrzebujesz dodatkowych głośników i system działa w każdym pomieszczeniu: włącz go za pomocą pilota zdalnego sterowania soundbara lub aplikacji Philips Home Entertainment.