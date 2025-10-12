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TAB5109/10
Lepszy dźwięk dla każdej rozrywki
Doświadcz jeszcze głębiej swoich ulubionych filmów i gier! Ten świetnie wyglądający soundbar o dyskretnym wyglądzie odtwarza wyraźne głosy i wysokiej jakości efekty dźwiękowe. Zaawansowana technologia audio zapewnia wielowymiarowe brzmienie bez względu na to, co oglądasz.
2-kanałowy
Maksymalnie 120 W HDMI ARC
DTS Virtual:X
Dolby Digital Plus
2.0-kanałowy soundbar i immersyjna technologia dźwięku zapewniają nowy poziom dźwięku we wszystkim, co uwielbiasz. Cztery tryby EQ pozwalają wybrać styl dźwięku pasujący do tego, co oglądasz, a głosy mogą być wyraźniejsze w każdym trybie dzięki aktywacji funkcji wzmocnienia dialogów.
Zgodność z technologią DTS Virtual:X przekształca dźwięk telewizora, zapewniając Ci wrażenia wirtualnego dźwięku 3D bez względu na to, co jest wyświetlane na ekranie! Nie potrzebujesz dodatkowych głośników i system działa w każdym pomieszczeniu: włącz go za pomocą pilota zdalnego sterowania soundbara lub aplikacji Philips Home Entertainment.
Zasiądź w pierwszym rzędzie podczas doświadczania dramatów, w czasie oglądania i grania. Ten soundbar zgodny z Dolby Digital Plus zapewnia dźwięk przestrzenny bez konieczności stosowania dodatkowych głośników. Usłyszysz i poczujesz różnicę.
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