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  • Lepszy dźwięk dla każdej rozrywki
  • Lepszy dźwięk dla każdej rozrywki
  • Lepszy dźwięk dla każdej rozrywki
  • Lepszy dźwięk dla każdej rozrywki
  • Lepszy dźwięk dla każdej rozrywki
  • Lepszy dźwięk dla każdej rozrywki
  • Lepszy dźwięk dla każdej rozrywki
  • Lepszy dźwięk dla każdej rozrywki
  • Lepszy dźwięk dla każdej rozrywki
  • Lepszy dźwięk dla każdej rozrywki
  • Lepszy dźwięk dla każdej rozrywki
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  • Lepszy dźwięk dla każdej rozrywki
  • Lepszy dźwięk dla każdej rozrywki
  • Lepszy dźwięk dla każdej rozrywki
  • Lepszy dźwięk dla każdej rozrywki
  • Lepszy dźwięk dla każdej rozrywki
  • Lepszy dźwięk dla każdej rozrywki
  • Lepszy dźwięk dla każdej rozrywki
  • Lepszy dźwięk dla każdej rozrywki
  • Lepszy dźwięk dla każdej rozrywki
  • Lepszy dźwięk dla każdej rozrywki

Soundbar 2.0

TAB5109/10

Lepszy dźwięk dla każdej rozrywki

Doświadcz jeszcze głębiej swoich ulubionych filmów i gier! Ten świetnie wyglądający soundbar o dyskretnym wyglądzie odtwarza wyraźne głosy i wysokiej jakości efekty dźwiękowe. Zaawansowana technologia audio zapewnia wielowymiarowe brzmienie bez względu na to, co oglądasz.

Poznaj wszystkie korzyści

Lepszy dźwięk dla każdej rozrywki

  • 2-kanałowy

  • Maksymalnie 120 W HDMI ARC

  • DTS Virtual:X

  • Dolby Digital Plus

Po prostu lepszy dźwięk z telewizora

Po prostu lepszy dźwięk z telewizora

2.0-kanałowy soundbar i immersyjna technologia dźwięku zapewniają nowy poziom dźwięku we wszystkim, co uwielbiasz. Cztery tryby EQ pozwalają wybrać styl dźwięku pasujący do tego, co oglądasz, a głosy mogą być wyraźniejsze w każdym trybie dzięki aktywacji funkcji wzmocnienia dialogów.

Technologia DTS Virtual:X dla porywającego dźwięku 3D w każdym pomieszczeniu

Technologia DTS Virtual:X dla porywającego dźwięku 3D w każdym pomieszczeniu

Zgodność z technologią DTS Virtual:X przekształca dźwięk telewizora, zapewniając Ci wrażenia wirtualnego dźwięku 3D bez względu na to, co jest wyświetlane na ekranie! Nie potrzebujesz dodatkowych głośników i system działa w każdym pomieszczeniu: włącz go za pomocą pilota zdalnego sterowania soundbara lub aplikacji Philips Home Entertainment.

Dolby Digital Plus. Kinowy dźwięk w domu

Dolby Digital Plus. Kinowy dźwięk w domu

Zasiądź w pierwszym rzędzie podczas doświadczania dramatów, w czasie oglądania i grania. Ten soundbar zgodny z Dolby Digital Plus zapewnia dźwięk przestrzenny bez konieczności stosowania dodatkowych głośników. Usłyszysz i poczujesz różnicę.

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie