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Produkcja zakończona
Dźwięk w przednim rzędzie
Wzbogać dźwięk podczas oglądania filmu, wydarzenia sportowego lub odtwarzania muzyki. Ten elegancki Soundbar z bezprzewodowym subwooferem i systemem Dolby Atmos zapewnia lepsze basy i wyraźniejsze głosy. Poza tym głośnik ten doskonale sprawdza się w konfiguracji do wielu pomieszczeń.
Maks. 240W. Subwoofer bezprzewodowy
Dolby Atmos®
Kompatybilny z DTS Play-Fi
Współpracuje z asystentami głosowymi
Poczuj emocje związane ze sportem na żywo w swoim salonie. Tryb Stadium EQ pozwala zanurzyć się w otaczającym tłumie, tak jak na stadionie! Zachwycaj się każdą kluczową chwilą i nadal słuchaj krystalicznie czystego komentarza.
Poproś urządzenia obsługujące asystentkę Alexa lub inne urządzenia wyposażone w Asystenta Google o odtwarzanie muzyki przez głośnik soundbar. Wolisz Siri? Ten soundbar obsługuje technologię Apple AirPlay 2, więc możesz też wydawać polecenia Siri. Podgłośnij muzykę. Pomijaj utwory. Wszystko całkowicie bez użycia rąk.
4.6
z 5
12
Opinie
92%
poleca ten produkt
Nico52
03/05/2022
Polska
Gitez
Z produktow Philipsa korzystam od 18 lat,polecam znajomym.
Zalety
Czysta barwa dzwieku , wczesniej mialem kino domowe Philipsa.
Wady
Problem z ewentualnym serwiswm po gwarancji.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAB8505 Soundbar 2.1 z bezprzewodowym subwooferem
Data użycia 2022-04-03
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAB8505 Soundbar 2.1 z bezprzewodowym subwooferem
Data użycia 2022-04-03
Irek ban
09/02/2022
Polska
SRZĘT spełnia moje oczekiwania
Świetny dźwięk po odłączeniu dodatkowego głośnika- opcja
Zalety
Ładnie i czysto gra
Wady
Cena
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAB8505 Soundbar 2.1 z bezprzewodowym subwooferem
Data użycia 2021-08-09
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAB8505 Soundbar 2.1 z bezprzewodowym subwooferem
Data użycia 2021-08-09
frog336
24/11/2020
Polska
Udany zakup
Dobra jakość dźwięku, moim zdaniem zupełnie nieporównywalna do nawet najlepszych głośników w najlepszych telewizorach. Jak komuś zależy na tym, aby naprawdę bardzo komfortowo oglądać kino czy seriale to zakup polecam. Do tego piękna jakość wykonania
Zalety
jakosc, cena
Wady
brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAB8405 Soundbar 2.1 z bezprzewodowym subwooferem
Data użycia 2019-10-24
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAB8405 Soundbar 2.1 z bezprzewodowym subwooferem
Data użycia 2019-10-24