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  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
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  • Zdjęcie prezentujące produkt w użyciu
  • Zdjęcie prezentujące produkt w użyciu
  • Zdjęcie prezentujące produkt w użyciu
  • Obraz podstawowy
  • Główne zdjęcie produktu w użyciu
  • Zdjęcie prezentujące zdalne sterowanie
  • Rysunek złącza z boku
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Zdjęcie prezentujące produkt w użyciu
  • Zdjęcie prezentujące produkt w użyciu
  • Zdjęcie prezentujące produkt w użyciu
  • Zdjęcie prezentujące produkt w użyciu
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Produkcja zakończona

Soundbar 2.1 z bezprzewodowym subwooferem

TAB8405/10

4.6

| (12) Opinie | 92% poleca ten produkt

Dźwięk w przednim rzędzie

Wzbogać dźwięk podczas oglądania filmu, wydarzenia sportowego lub odtwarzania muzyki. Ten elegancki Soundbar z bezprzewodowym subwooferem i systemem Dolby Atmos zapewnia lepsze basy i wyraźniejsze głosy. Poza tym głośnik ten doskonale sprawdza się w konfiguracji do wielu pomieszczeń.

Poznaj wszystkie korzyści

Dźwięk w przednim rzędzie

  • Maks. 240W. Subwoofer bezprzewodowy

  • Dolby Atmos®

  • Kompatybilny z DTS Play-Fi

  • Współpracuje z asystentami głosowymi

Tryb Stadium EQ. Poczujesz się, jak na stadionie

Poczuj emocje związane ze sportem na żywo w swoim salonie. Tryb Stadium EQ pozwala zanurzyć się w otaczającym tłumie, tak jak na stadionie! Zachwycaj się każdą kluczową chwilą i nadal słuchaj krystalicznie czystego komentarza.

Współpracuje z ulubionymi urządzeniami obsługującymi asystenta głosowego

Współpracuje z ulubionymi urządzeniami obsługującymi asystenta głosowego

Poproś urządzenia obsługujące asystentkę Alexa lub inne urządzenia wyposażone w Asystenta Google o odtwarzanie muzyki przez głośnik soundbar. Wolisz Siri? Ten soundbar obsługuje technologię Apple AirPlay 2, więc możesz też wydawać polecenia Siri. Podgłośnij muzykę. Pomijaj utwory. Wszystko całkowicie bez użycia rąk.

Spotify Connect. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Wejście optyczne

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.6

z 5

12

Opinie

92%

poleca ten produkt

3
1

03/05/2022

Polska

Polska

Gitez

Z produktow Philipsa korzystam od 18 lat,polecam znajomym.

Zalety

Czysta barwa dzwieku , wczesniej mialem kino domowe Philipsa.

Wady

Problem z ewentualnym serwiswm po gwarancji.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAB8505 Soundbar 2.1 z bezprzewodowym subwooferem

Data użycia 2022-04-03

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAB8505 Soundbar 2.1 z bezprzewodowym subwooferem

Data użycia 2022-04-03

09/02/2022

Polska

Polska

SRZĘT spełnia moje oczekiwania

Świetny dźwięk po odłączeniu dodatkowego głośnika- opcja

Zalety

Ładnie i czysto gra

Wady

Cena

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAB8505 Soundbar 2.1 z bezprzewodowym subwooferem

Data użycia 2021-08-09

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAB8505 Soundbar 2.1 z bezprzewodowym subwooferem

Data użycia 2021-08-09

24/11/2020

Polska

Polska

Udany zakup

Dobra jakość dźwięku, moim zdaniem zupełnie nieporównywalna do nawet najlepszych głośników w najlepszych telewizorach. Jak komuś zależy na tym, aby naprawdę bardzo komfortowo oglądać kino czy seriale to zakup polecam. Do tego piękna jakość wykonania

Zalety

jakosc, cena

Wady

brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAB8405 Soundbar 2.1 z bezprzewodowym subwooferem

Data użycia 2019-10-24

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAB8405 Soundbar 2.1 z bezprzewodowym subwooferem

Data użycia 2019-10-24

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
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