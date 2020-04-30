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Produkcja zakończona

Słuchawki bezprzewodowe z funkcją redukcji szumów

TABH305BK/00

4.4

| (18) Opinie | 88% poleca ten produkt

Mocne, wyraziste basy. Pełna koncentracja.

Mocne, wyraziste basy pozwalają poczuć dźwięk. Funkcja redukcji szumów (ANC) ułatwia koncentrację. Słuchaj muzyki, którą kochasz, korzystając z tych bezprzewodowych słuchawek nausznych. Jedno ładowanie zapewnia do 15 godzin odtwarzania, nawet przy włączonej funkcji ANC.

Poznaj wszystkie korzyści

Mocne, wyraziste basy. Pełna koncentracja.

  • Przetworniki 32 mm/zamkn. konstrukcja

  • Nauszne

  • Miękkie poduszki

  • W pełni składane

15 godzin odtwarzania z włączoną funkcją aktywnej redukcji szumów (ANC)

Funkcja aktywnej redukcji szumów (ANC) sprawi, że hałas tramwaju nie zakłóci bitu w Twoich słuchawkach. Chcesz ciszy? Uruchom funkcję ANC bez odtwarzania muzyki. Słuchawki zapewniają 15 godzin odtwarzania z włączoną funkcją ANC, a 18 godzin z wyłączoną funkcją ANC. Ładowanie przez USB trwa zaledwie 2 godziny.

Potężne basy; 32-milimetrowe neodymowe przetworniki akustyczne

Weź imprezę ze sobą. Neodymowe przetworniki akustyczne 32 mm zapewniają wyraźny dźwięk i potężne basy.

Waga zaledwie 145,5 g, mały rozmiar i ogromna moc dźwięku

Te ważące zaledwie 145,5 g bezprzewodowe słuchawki nauszne zapewniają prawdziwy komfort podczas słuchania muzyki. Opaskę na głowę można łatwo regulować, dzięki czemu praktycznie nie czuć ucisku. Nauszniki są miękkie i można je ustawić pod odpowiednim kątem, aby były jak najlepiej dopasowane.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.4

z 5

18

Opinie

88%

poleca ten produkt

2

30/04/2020

Polska

Polska

Jedne najlepszych

Są to bardzo dobrze wykonane słuchawki. Bateria trzyma 6-7h. Nie miałem żadnych problemów z połączeniem. Jakość dźwięku zachwycająca jak na tą cenę. Polcam

Zalety

Cena/ Jakość++

Wady

W sumie nie widzę żadnych

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TABH305BK Słuchawki bezprzewodowe z funkcją redukcji szumów

Data użycia 2019-03-30

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TABH305BK Słuchawki bezprzewodowe z funkcją redukcji szumów

Data użycia 2019-03-30

24/04/2020

Polska

Polska

Świetne w tej cenie

Świetne słuchawki w tej cenie, kupiłem je dla syna i jestem zaskoczony jakością dźwięku. Sobie kupiłem TAPH805BK i jestem mega zadowolony, a 305BK są ich tańszą i delikatnie słabszą wersją. Jakość dźwięku jest super, ANC również działa przyzwoicie, są również wygodne.

Zalety

Jakość dźwięku, ANC, bass

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TABH305BK Słuchawki bezprzewodowe z funkcją redukcji szumów

Data użycia 2020-03-24

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TABH305BK Słuchawki bezprzewodowe z funkcją redukcji szumów

Data użycia 2020-03-24

24/04/2020

Polska

Polska

Pracownik Philips

Bardzo fajne

[Employee of philipsglobal] Fajne słuchawki, sprawdzają się przy telefonie jak i przy pc. Dźwięk czysty, przyjemny, basik też ujdzie. Fajny materiał, dzięki czemu są wygodne.

Zalety

dobre są

Wady

brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TABH305BK Słuchawki bezprzewodowe z funkcją redukcji szumów

Data użycia 2019-12-24

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TABH305BK Słuchawki bezprzewodowe z funkcją redukcji szumów

Data użycia 2019-12-24

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