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Produkcja zakończona
TABH305BK/00
Mocne, wyraziste basy. Pełna koncentracja.
Mocne, wyraziste basy pozwalają poczuć dźwięk. Funkcja redukcji szumów (ANC) ułatwia koncentrację. Słuchaj muzyki, którą kochasz, korzystając z tych bezprzewodowych słuchawek nausznych. Jedno ładowanie zapewnia do 15 godzin odtwarzania, nawet przy włączonej funkcji ANC.
Przetworniki 32 mm/zamkn. konstrukcja
Nauszne
Miękkie poduszki
W pełni składane
Funkcja aktywnej redukcji szumów (ANC) sprawi, że hałas tramwaju nie zakłóci bitu w Twoich słuchawkach. Chcesz ciszy? Uruchom funkcję ANC bez odtwarzania muzyki. Słuchawki zapewniają 15 godzin odtwarzania z włączoną funkcją ANC, a 18 godzin z wyłączoną funkcją ANC. Ładowanie przez USB trwa zaledwie 2 godziny.
Weź imprezę ze sobą. Neodymowe przetworniki akustyczne 32 mm zapewniają wyraźny dźwięk i potężne basy.
Te ważące zaledwie 145,5 g bezprzewodowe słuchawki nauszne zapewniają prawdziwy komfort podczas słuchania muzyki. Opaskę na głowę można łatwo regulować, dzięki czemu praktycznie nie czuć ucisku. Nauszniki są miękkie i można je ustawić pod odpowiednim kątem, aby były jak najlepiej dopasowane.
4.4
z 5
18
Opinie
88%
poleca ten produkt
Damiano90
30/04/2020
Polska
Jedne najlepszych
Są to bardzo dobrze wykonane słuchawki. Bateria trzyma 6-7h. Nie miałem żadnych problemów z połączeniem. Jakość dźwięku zachwycająca jak na tą cenę. Polcam
Zalety
Cena/ Jakość++
Wady
W sumie nie widzę żadnych
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TABH305BK Słuchawki bezprzewodowe z funkcją redukcji szumów
Data użycia 2019-03-30
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TABH305BK Słuchawki bezprzewodowe z funkcją redukcji szumów
Data użycia 2019-03-30
Mariuszzz
24/04/2020
Polska
Świetne w tej cenie
Świetne słuchawki w tej cenie, kupiłem je dla syna i jestem zaskoczony jakością dźwięku. Sobie kupiłem TAPH805BK i jestem mega zadowolony, a 305BK są ich tańszą i delikatnie słabszą wersją. Jakość dźwięku jest super, ANC również działa przyzwoicie, są również wygodne.
Zalety
Jakość dźwięku, ANC, bass
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TABH305BK Słuchawki bezprzewodowe z funkcją redukcji szumów
Data użycia 2020-03-24
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TABH305BK Słuchawki bezprzewodowe z funkcją redukcji szumów
Data użycia 2020-03-24
hubud92
24/04/2020
Polska
Pracownik Philips
Bardzo fajne
[Employee of philipsglobal] Fajne słuchawki, sprawdzają się przy telefonie jak i przy pc. Dźwięk czysty, przyjemny, basik też ujdzie. Fajny materiał, dzięki czemu są wygodne.
Zalety
dobre są
Wady
brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TABH305BK Słuchawki bezprzewodowe z funkcją redukcji szumów
Data użycia 2019-12-24
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TABH305BK Słuchawki bezprzewodowe z funkcją redukcji szumów
Data użycia 2019-12-24
Rzeczywiste wyniki mogą odbiegać od przedstawionych