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TAH7508WT/97
Zanurz się
Praca lub zabawa - te bezprzewodowe słuchawki z redukcją szumów pozwolą Ci cieszyć się codziennością! Adaptacyjna redukcja szumów i wygodne dopasowanie nauszne sprawiają, że nie możesz się oderwać. Otrzymujesz bogaty, szczegółowy dźwięk, a do gier i filmów dostępne jest ustawienie niskiego opóźnienia.
Redukcja szumów Pro
Lekkie słuchawki nauszne
Naturalny dźwięk. Dynamiczne basy.
Do 60 godzin odtwarzania
Adaptacyjna redukcja szumów szybko reaguje na otoczenie, w czasie rzeczywistym tłumiąc hałas zewnętrzny, w tym wiatr. Jeśli chcesz słyszeć, co dzieje się wokół Ciebie, tryb Awareness przepuszcza dźwięki z zewnątrz. Funkcja Quick Awareness wzmacnia głos, dzięki czemu można prowadzić rozmowę bez zdejmowania słuchawek.
Okrągłe mocowania nauszników i elegancka ramka nadają tym słuchawkom nausznym charakterystyczny styl. Poduszki nauszne z pianki dopasowującej się do kształtu ucha zapewniają wygodę podczas długich sesji słuchania, a nauszniki składają się na płasko i obracają do wewnątrz, ułatwiając przechowywanie w kieszeni lub torbie.
40-milimetrowe przetworniki zapewniają bogaty dźwięk, a konstrukcja nauszna zapewnia dobrą izolację szumów. Aby cieszyć się pełną mocą ulubionych basów bez zwiększania głośności, wystarczy włączyć funkcję dynamicznych basów za pomocą przycisku wielofunkcyjnego lub aplikacji Philips Headphones.
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