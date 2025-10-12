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Nauszne słuchawki bezprzewodowe

TAH7508WT/97

Dostępne warianty

Biały
Biały
Czarny
Czarny

Zanurz się

Praca lub zabawa - te bezprzewodowe słuchawki z redukcją szumów pozwolą Ci cieszyć się codziennością! Adaptacyjna redukcja szumów i wygodne dopasowanie nauszne sprawiają, że nie możesz się oderwać. Otrzymujesz bogaty, szczegółowy dźwięk, a do gier i filmów dostępne jest ustawienie niskiego opóźnienia.

Poznaj wszystkie korzyści

Zanurz się

  • Redukcja szumów Pro

  • Lekkie słuchawki nauszne

  • Naturalny dźwięk. Dynamiczne basy.

  • Do 60 godzin odtwarzania

Zanurz się w muzyce dzięki funkcji Redukcja szumów Pro

Adaptacyjna redukcja szumów szybko reaguje na otoczenie, w czasie rzeczywistym tłumiąc hałas zewnętrzny, w tym wiatr. Jeśli chcesz słyszeć, co dzieje się wokół Ciebie, tryb Awareness przepuszcza dźwięki z zewnątrz. Funkcja Quick Awareness wzmacnia głos, dzięki czemu można prowadzić rozmowę bez zdejmowania słuchawek.

Lekkie, wygodne, składane i stylowe!

Okrągłe mocowania nauszników i elegancka ramka nadają tym słuchawkom nausznym charakterystyczny styl. Poduszki nauszne z pianki dopasowującej się do kształtu ucha zapewniają wygodę podczas długich sesji słuchania, a nauszniki składają się na płasko i obracają do wewnątrz, ułatwiając przechowywanie w kieszeni lub torbie.

Doskonały dźwięk nawet przy niskim poziomie głośności dzięki dynamicznym basom

40-milimetrowe przetworniki zapewniają bogaty dźwięk, a konstrukcja nauszna zapewnia dobrą izolację szumów. Aby cieszyć się pełną mocą ulubionych basów bez zwiększania głośności, wystarczy włączyć funkcję dynamicznych basów za pomocą przycisku wielofunkcyjnego lub aplikacji Philips Headphones.

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie