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TAH8507BK/00
Wyraźne rozmowy. Świetne brzmienie.
Nauszne słuchawki bezprzewodowe z dołączanym mikrofonem są dopasowane do warunków biznesowych, świetnie sprawdzą się w biurze, w domu oraz w podróży. Zaawansowana funkcja redukcji szumów eliminuje czynniki rozpraszające z otoczenia i zapewnia wyraźne połączenia na każdym spotkaniu!
Redukcja szumów Pro
Wyraźne połączenia. Odłączany mikrofon
Bluetooth Multipoint
Do 55 godzin odtwarzania
Te lekkie słuchawki bezprzewodowe świetnie wyglądają oraz pozwalają skupić się na tym, co chcesz usłyszeć. Zaawansowana funkcja redukcji szumów eliminuje niepożądane dźwięki otoczenia. Tryb Awareness umożliwia powrót do rzeczywistości w razie potrzeby.
Doskonale dostrojone przetworniki o średnicy 40 mm zapewniają mnóstwo szczegółów i niskich tonów każdego utworu lub podcastu. Dołączony przewód umożliwia podłączenie i słuchanie plików dźwiękowych wysokiej rozdzielczości dostępnych w ulubionej usłudze streamingowej. A kiedy skończysz, możesz bezpiecznie przechowywać słuchawki w sztywnym futerale.
Obejrzyj film na tablecie. Zadzwoń z telefonu. Dzięki funkcji Bluetooth Multipoint można jednocześnie podłączyć do tych słuchawek dwa inteligentne urządzenia. Przełączaj się między nimi zgodnie z potrzebą!
Opinie
Żywotność baterii podczas odtwarzania jest orientacyjna i może się różnić w zależności od warunków stosowania.