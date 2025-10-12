Wyraźne rozmowy. Świetne brzmienie.

Nauszne słuchawki bezprzewodowe z dołączanym mikrofonem są dopasowane do warunków biznesowych, świetnie sprawdzą się w biurze, w domu oraz w podróży. Zaawansowana funkcja redukcji szumów eliminuje czynniki rozpraszające z otoczenia i zapewnia wyraźne połączenia na każdym spotkaniu!