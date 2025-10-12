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Wszystkie serie

  • Wyraźne rozmowy. Świetne brzmienie.
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  • Wyraźne rozmowy. Świetne brzmienie.
  • Wyraźne rozmowy. Świetne brzmienie.
  • Wyraźne rozmowy. Świetne brzmienie.
  • Wyraźne rozmowy. Świetne brzmienie.
  • Wyraźne rozmowy. Świetne brzmienie.
  • Wyraźne rozmowy. Świetne brzmienie.
  • Wyraźne rozmowy. Świetne brzmienie.
  • Wyraźne rozmowy. Świetne brzmienie.
  • Wyraźne rozmowy. Świetne brzmienie.
  • Wyraźne rozmowy. Świetne brzmienie.
  • Wyraźne rozmowy. Świetne brzmienie.
  • Wyraźne rozmowy. Świetne brzmienie.
  • Wyraźne rozmowy. Świetne brzmienie.
  • Wyraźne rozmowy. Świetne brzmienie.
  • Wyraźne rozmowy. Świetne brzmienie.
  • Wyraźne rozmowy. Świetne brzmienie.
  • Wyraźne rozmowy. Świetne brzmienie.
  • Wyraźne rozmowy. Świetne brzmienie.
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  • Wyraźne rozmowy. Świetne brzmienie.
  • Wyraźne rozmowy. Świetne brzmienie.
  • Wyraźne rozmowy. Świetne brzmienie.
  • Wyraźne rozmowy. Świetne brzmienie.
  • Wyraźne rozmowy. Świetne brzmienie.
  • Wyraźne rozmowy. Świetne brzmienie.
  • Wyraźne rozmowy. Świetne brzmienie.
  • Wyraźne rozmowy. Świetne brzmienie.
  • Wyraźne rozmowy. Świetne brzmienie.
  • Wyraźne rozmowy. Świetne brzmienie.
  • Wyraźne rozmowy. Świetne brzmienie.
  • Wyraźne rozmowy. Świetne brzmienie.
  • Wyraźne rozmowy. Świetne brzmienie.
  • Wyraźne rozmowy. Świetne brzmienie.
  • Wyraźne rozmowy. Świetne brzmienie.
  • Wyraźne rozmowy. Świetne brzmienie.
  • Wyraźne rozmowy. Świetne brzmienie.

Nauszne słuchawki bezprzewodowe

TAH8507BK/00

Wyraźne rozmowy. Świetne brzmienie.

Nauszne słuchawki bezprzewodowe z dołączanym mikrofonem są dopasowane do warunków biznesowych, świetnie sprawdzą się w biurze, w domu oraz w podróży. Zaawansowana funkcja redukcji szumów eliminuje czynniki rozpraszające z otoczenia i zapewnia wyraźne połączenia na każdym spotkaniu!

Poznaj wszystkie korzyści

Wyraźne rozmowy. Świetne brzmienie.

  • Redukcja szumów Pro

  • Wyraźne połączenia. Odłączany mikrofon

  • Bluetooth Multipoint

  • Do 55 godzin odtwarzania

Elegancka konstrukcja z systemem redukcji szumów Pro

Elegancka konstrukcja z systemem redukcji szumów Pro

Te lekkie słuchawki bezprzewodowe świetnie wyglądają oraz pozwalają skupić się na tym, co chcesz usłyszeć. Zaawansowana funkcja redukcji szumów eliminuje niepożądane dźwięki otoczenia. Tryb Awareness umożliwia powrót do rzeczywistości w razie potrzeby.

Znakomite brzmienie dzięki przetwornikom o średnicy 40 mm

Znakomite brzmienie dzięki przetwornikom o średnicy 40 mm

Doskonale dostrojone przetworniki o średnicy 40 mm zapewniają mnóstwo szczegółów i niskich tonów każdego utworu lub podcastu. Dołączony przewód umożliwia podłączenie i słuchanie plików dźwiękowych wysokiej rozdzielczości dostępnych w ulubionej usłudze streamingowej. A kiedy skończysz, możesz bezpiecznie przechowywać słuchawki w sztywnym futerale.

Funkcja Bluetooth Multipoint. Połącz się z dwoma urządzeniami jednocześnie

Funkcja Bluetooth Multipoint. Połącz się z dwoma urządzeniami jednocześnie

Obejrzyj film na tablecie. Zadzwoń z telefonu. Dzięki funkcji Bluetooth Multipoint można jednocześnie podłączyć do tych słuchawek dwa inteligentne urządzenia. Przełączaj się między nimi zgodnie z potrzebą!

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie
Przypisy

  1. Żywotność baterii podczas odtwarzania jest orientacyjna i może się różnić w zależności od warunków stosowania.