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Produkcja zakończona
Zabierz muzykę w dobrym stylu
Idealnie wyprofilowany, starannie wykończony. Tkanina głośnika jest wykonana z mieszanki wełny, a górna część z polerowanej stali. Ten mały głośnik Bluetooth przyciąga wzrok bez względu na to, gdzie jesteś, zapewniając przy tym wyraźny dźwięk i do 6 godzin odtwarzania.
Bluetooth®
Moc wyjściowa 4 W
6 godzin odtwarzania
Wodoodporność klasy IPX7
Zaprojektowany wspólnie z firmą Georg Jensen mały, zakrzywiony głośnik Bluetooth jest prosty, a jednocześnie atrakcyjny. Górna płyta z polerowanej stali pięknie kontrastuje z przyjemną w dotyku tkaniną głośnikową Kvadrat. Dyskretny znak firmowy subtelnie nawiązuje do współpracy firmy Philips i Georg Jensen.
Głośnik jest pokryty wysokiej jakości tkaniną stworzoną przez wyższej klasy producenta, firmę Kvadrat. Piękny materiał z mieszanki wełny jest akustycznie przezroczysty, dzięki czemu dźwięk swobodnie przepływa z głośnika do pomieszczenia.
Akumulator zapewnia 6 godzin odtwarzania, a przyciski na głośniku dają możliwość sterowania głośnością. Można sparować z identycznym głośnikiem Philips George Jensen i cieszyć się muzyką w jakości stereo. Wystarczy nacisnąć przycisk zasilania przez 2 sekundy.
5.0
z 5
1
Opinia
100%
poleca ten produkt
Grzezuk
17/12/2020
Polska
Mały, świetnie wykonany wariat
Wykonanie premium, świetny materiał i piękny metalowy element. Zazwyczaj nie przywiązuję uwagi do detali, ale ten głośnik jest świetnie wykonany. Wiadomo, że jeśli chcemy doskonałych wrażeń z odsłuchu to nic nie zastąpi zestawu z porządnym amplitunerem i kolumnami. Ten głośnik jednak doskonale sprawdzi się na weekend za miastem i jakąś małą imprezkę, której chętnie będzie przygrywał. Dźwięk jest czysty w górnych i średnich tonach. Niskie tony są słyszalne, ale fizyki nie oszukamy. Szczerze polecam, na prawdę!
Zalety
Jakość dźwięku, doskonałe wykonanie
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAJS30 Głośnik Philips George Jensen
Data użycia 2019-11-17
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAJS30 Głośnik Philips George Jensen
Data użycia 2019-11-17