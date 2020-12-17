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Produkcja zakończona

Głośnik Philips George Jensen

TAJS30/00

5

| (1) Opinia | 100% poleca ten produkt

Zabierz muzykę w dobrym stylu

Idealnie wyprofilowany, starannie wykończony. Tkanina głośnika jest wykonana z mieszanki wełny, a górna część z polerowanej stali. Ten mały głośnik Bluetooth przyciąga wzrok bez względu na to, gdzie jesteś, zapewniając przy tym wyraźny dźwięk i do 6 godzin odtwarzania.

Poznaj wszystkie korzyści

Zabierz muzykę w dobrym stylu

  • Bluetooth®

  • Moc wyjściowa 4 W

  • 6 godzin odtwarzania

  • Wodoodporność klasy IPX7

Harmonia tworzyw. Elementy ze stali polerowanej Georg Jensen

Harmonia tworzyw. Elementy ze stali polerowanej Georg Jensen

Zaprojektowany wspólnie z firmą Georg Jensen mały, zakrzywiony głośnik Bluetooth jest prosty, a jednocześnie atrakcyjny. Górna płyta z polerowanej stali pięknie kontrastuje z przyjemną w dotyku tkaniną głośnikową Kvadrat. Dyskretny znak firmowy subtelnie nawiązuje do współpracy firmy Philips i Georg Jensen.

Tkanina głośnikowa Kvadrat. Stworzona, aby przepuszczać dźwięk

Tkanina głośnikowa Kvadrat. Stworzona, aby przepuszczać dźwięk

Głośnik jest pokryty wysokiej jakości tkaniną stworzoną przez wyższej klasy producenta, firmę Kvadrat. Piękny materiał z mieszanki wełny jest akustycznie przezroczysty, dzięki czemu dźwięk swobodnie przepływa z głośnika do pomieszczenia.

6 godzin odtwarzania. Możliwość sparowania, aby uzyskać dźwięk stereo

6 godzin odtwarzania. Możliwość sparowania, aby uzyskać dźwięk stereo

Akumulator zapewnia 6 godzin odtwarzania, a przyciski na głośniku dają możliwość sterowania głośnością. Można sparować z identycznym głośnikiem Philips George Jensen i cieszyć się muzyką w jakości stereo. Wystarczy nacisnąć przycisk zasilania przez 2 sekundy.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

1

Opinia

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

17/12/2020

Polska

Polska

Mały, świetnie wykonany wariat

Wykonanie premium, świetny materiał i piękny metalowy element. Zazwyczaj nie przywiązuję uwagi do detali, ale ten głośnik jest świetnie wykonany. Wiadomo, że jeśli chcemy doskonałych wrażeń z odsłuchu to nic nie zastąpi zestawu z porządnym amplitunerem i kolumnami. Ten głośnik jednak doskonale sprawdzi się na weekend za miastem i jakąś małą imprezkę, której chętnie będzie przygrywał. Dźwięk jest czysty w górnych i średnich tonach. Niskie tony są słyszalne, ale fizyki nie oszukamy. Szczerze polecam, na prawdę!

Zalety

Jakość dźwięku, doskonałe wykonanie

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAJS30 Głośnik Philips George Jensen

Data użycia 2019-11-17

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAJS30 Głośnik Philips George Jensen

Data użycia 2019-11-17

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