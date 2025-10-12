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TAJS50/00
Dom jest tam gdzie jest Twoja muzyka
Odpocznij od kabli dzięki głośnikowi Bluetooth, który sprawia, że poczujesz się jak w domu. Zyskaj 20 godzin odtwarzania i funkcję powerbank. Wykonana z mieszanki wełny tkanina głośnika i polerowana stal jego górnej części idealnie uzupełniają nawet najbardziej minimalistyczne wnętrza.
Bluetooth®
Moc wyjściowa 30 W
20 godzin odtwarzania
Wbudowana funkcja powerbank
Zaprojektowany wspólnie z firmą Georg Jensen kompaktowy głośnik Bluetooth jest prosty, a jednocześnie atrakcyjny. Górna płyta z polerowanej stali pięknie kontrastuje z przyjemną w dotyku tkaniną głośnikową Kvadrat. Dyskretny znak firmowy subtelnie nawiązuje do współpracy firmy Philips i Georg Jensen.
Głośnik jest pokryty wysokiej jakości tkaniną stworzoną przez wyższej klasy producenta, firmę Kvadrat. Piękny materiał z mieszanki wełny jest akustycznie przezroczysty, dzięki czemu dźwięk swobodnie przepływa z głośnika do pomieszczenia.
Akumulator zapewnia 20 godzin odtwarzania, a zasięg bezprzewodowy wynosi do 20 m. Można sparować z identycznym głośnikiem Philips George Jensen, aby cieszyć się dźwiękiem w jakości stereo. Wystarczy nacisnąć przycisk parowania głośnika.
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