Dom jest tam gdzie jest Twoja muzyka

Odpocznij od kabli dzięki głośnikowi Bluetooth, który sprawia, że poczujesz się jak w domu. Zyskaj 20 godzin odtwarzania i funkcję powerbank. Wykonana z mieszanki wełny tkanina głośnika i polerowana stal jego górnej części idealnie uzupełniają nawet najbardziej minimalistyczne wnętrza.