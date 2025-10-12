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Produkcja zakończona

Głośnik Philips George Jensen

TAJS50/00

Dom jest tam gdzie jest Twoja muzyka

Odpocznij od kabli dzięki głośnikowi Bluetooth, który sprawia, że poczujesz się jak w domu. Zyskaj 20 godzin odtwarzania i funkcję powerbank. Wykonana z mieszanki wełny tkanina głośnika i polerowana stal jego górnej części idealnie uzupełniają nawet najbardziej minimalistyczne wnętrza.

Poznaj wszystkie korzyści

Dom jest tam gdzie jest Twoja muzyka

  • Bluetooth®

  • Moc wyjściowa 30 W

  • 20 godzin odtwarzania

  • Wbudowana funkcja powerbank

Kolekcja Philips & Georg Jensen

Kolekcja Philips & Georg Jensen

Zaprojektowany wspólnie z firmą Georg Jensen kompaktowy głośnik Bluetooth jest prosty, a jednocześnie atrakcyjny. Górna płyta z polerowanej stali pięknie kontrastuje z przyjemną w dotyku tkaniną głośnikową Kvadrat. Dyskretny znak firmowy subtelnie nawiązuje do współpracy firmy Philips i Georg Jensen.

Tkanina głośnikowa Kvadrat. Stworzona, aby przepuszczać dźwięk

Tkanina głośnikowa Kvadrat. Stworzona, aby przepuszczać dźwięk

Głośnik jest pokryty wysokiej jakości tkaniną stworzoną przez wyższej klasy producenta, firmę Kvadrat. Piękny materiał z mieszanki wełny jest akustycznie przezroczysty, dzięki czemu dźwięk swobodnie przepływa z głośnika do pomieszczenia.

20 godzin odtwarzania. Możliwość sparowania, aby uzyskać dźwięk stereo

20 godzin odtwarzania. Możliwość sparowania, aby uzyskać dźwięk stereo

Akumulator zapewnia 20 godzin odtwarzania, a zasięg bezprzewodowy wynosi do 20 m. Można sparować z identycznym głośnikiem Philips George Jensen, aby cieszyć się dźwiękiem w jakości stereo. Wystarczy nacisnąć przycisk parowania głośnika.

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie