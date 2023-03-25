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  • Przygotuj się na dźwięki, które uwielbiasz
  • Przygotuj się na dźwięki, które uwielbiasz
  • Przygotuj się na dźwięki, które uwielbiasz
  • Przygotuj się na dźwięki, które uwielbiasz
  • Przygotuj się na dźwięki, które uwielbiasz
  • Przygotuj się na dźwięki, które uwielbiasz

Produkcja zakończona

Mikrowieża

TAM3205/12

4.3
| (6) Opinie | 83% poleca ten produkt
Przygotuj się na dźwięki, które uwielbiasz
Usłysz więcej na ulubionych podcastach i listach odtwarzania. Odkryj na nowo swoją kolekcję płyt CD lub przełącz się na radio. Ta mikrowieża o klasycznym wyglądzie świetnie sprawdza się w mniejszych pomieszczeniach i umożliwia podłączanie innych źródeł za pośrednictwem USB lub wejścia audio.
Poznaj wszystkie korzyści

Przygotuj się na dźwięki, które uwielbiasz

  • Bluetooth®

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • Port USB do ładowania

  • 18 W

Cała muzyka

Ta stylowa mikrowieża pozwoli na strumieniowe przesyłanie listy odtwarzania i nie tylko, poprzez Bluetooth, odtwarzanie CD i słuchanie radia FM. Cyfrowy tuner radiowy z możliwością ustawienia 10 stacji zapewnia czysty odbiór, a odtwarzacz CD obsługuje dyski z plikami MP3 oraz nagrane CD.

Głośniki Bass Reflex. Bogatsze tony niskie

Głośniki półkowe zapewniają czyste dźwięki oraz dobrej jakości basy dzięki 3-calowym głośnikom niskotonowym i portom bass reflex. Maksymalna moc wyjściowa na poziomie 18 W pozwala cieszyć się dobrej jakości dźwiękiem w mniejszych przestrzeniach, takich jak biuro domowe lub sypialnia.

Klasyczna budowa

Dwubarwna jednostka centralna oraz kolumny głośnikowe przypominają wyglądem osobne elementy systemu Hi-Fi. Teksturowane pokrętło regulacji głośności nadaje całości analogowego charakteru. Z przodu jednostki znajdują się przyciski do odtwarzania i wybierania źródła.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.3

z 5

6

Opinie

83%

poleca ten produkt

4
3
2

25/03/2023

Polska

Polska

Świetna Wieża!

Świetna wieża. Jakość dźwięku jest bardzo dobra, szerokie pasmo. Niskie, średnie i wysokie dźwięki bardzo dobrze się wypełniają . Bass jest bardzo przyjemny i dosyć donośny. Gra przejrzyście (dodam, że jestem wymagający w tym temacie). Funkcjonalna. Za tą cenę polecam.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAM3205 Mikrowieża

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAM3205 Mikrowieża

03/07/2023

Slovensko

Slovensko

Zweryfikowany kupujący

Blue tooth aj možnosť nabíjania

Úplná spokojnosť, vďaka blue tooth môžem počúvať podkasty aj audio knihy a nabíjanie telefónu zabezpečí nerušené počúvanie. Jediná malá nevýhoda je dĺžka káblov k reproduktorom.

Zalety

Blue tooth, nabíjačka

Wady

Krátke káble k reproduktorom

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAM3205 Hudobný mikrosystém

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAM3205 Hudobný mikrosystém

16/08/2022

България

България

Zweryfikowany kupujący

Продукта е страхотен

Стилен дизайн, първокласна визия, лесна функционалност и добра акустика

Zalety

Philips

Wady

Не виждам

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAM3205 Микро музикална система

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAM3205 Микро музикална система

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie