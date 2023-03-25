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Produkcja zakończona
TAM3205/12
Bluetooth®
CD, MP3-CD, USB, FM
Port USB do ładowania
18 W
Ta stylowa mikrowieża pozwoli na strumieniowe przesyłanie listy odtwarzania i nie tylko, poprzez Bluetooth, odtwarzanie CD i słuchanie radia FM. Cyfrowy tuner radiowy z możliwością ustawienia 10 stacji zapewnia czysty odbiór, a odtwarzacz CD obsługuje dyski z plikami MP3 oraz nagrane CD.
Głośniki półkowe zapewniają czyste dźwięki oraz dobrej jakości basy dzięki 3-calowym głośnikom niskotonowym i portom bass reflex. Maksymalna moc wyjściowa na poziomie 18 W pozwala cieszyć się dobrej jakości dźwiękiem w mniejszych przestrzeniach, takich jak biuro domowe lub sypialnia.
Dwubarwna jednostka centralna oraz kolumny głośnikowe przypominają wyglądem osobne elementy systemu Hi-Fi. Teksturowane pokrętło regulacji głośności nadaje całości analogowego charakteru. Z przodu jednostki znajdują się przyciski do odtwarzania i wybierania źródła.
4.3
z 5
6
Opinie
83%
poleca ten produkt
MarCeL_11
25/03/2023
Polska
Świetna Wieża!
Świetna wieża. Jakość dźwięku jest bardzo dobra, szerokie pasmo. Niskie, średnie i wysokie dźwięki bardzo dobrze się wypełniają . Bass jest bardzo przyjemny i dosyć donośny. Gra przejrzyście (dodam, że jestem wymagający w tym temacie). Funkcjonalna. Za tą cenę polecam.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAM3205 Mikrowieża
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAM3205 Mikrowieża
Ivetinka
03/07/2023
Slovensko
Zweryfikowany kupujący
Blue tooth aj možnosť nabíjania
Úplná spokojnosť, vďaka blue tooth môžem počúvať podkasty aj audio knihy a nabíjanie telefónu zabezpečí nerušené počúvanie. Jediná malá nevýhoda je dĺžka káblov k reproduktorom.
Zalety
Blue tooth, nabíjačka
Wady
Krátke káble k reproduktorom
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAM3205 Hudobný mikrosystém
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAM3205 Hudobný mikrosystém
stosto6666
16/08/2022
България
Zweryfikowany kupujący
Продукта е страхотен
Стилен дизайн, първокласна визия, лесна функционалност и добра акустика
Zalety
Philips
Wady
Не виждам
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAM3205 Микро музикална система
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAM3205 Микро музикална система