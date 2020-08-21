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Produkcja zakończona
TANX200/10
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Potrząśnij pokojem z idealnym na imprezy głośnikiem Bluetooth z podwójnymi przetwornikami basowymi, które zapewniają mocne basy! Możesz podłączyć gitarę i mikrofon, aby słuchać własnych melodii. Zyskaj efekty świetlne, funkcje karaoke i 14 godzin odtwarzania.
Bluetooth®
Funkcje karaoke: echo, przełącznik głosu na żeński/męski, wyciszanie głosu
5.0
z 5
1
Opinia
100%
poleca ten produkt
OTAMAN
21/08/2020
Україна
З поставленою задачею справляється супер
Якість звуку вражає,чудові баси.Класно що є вхід для мікрофону.
Zalety
За
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TANX200 Гучномовець Bluetooth для вечірки
Data użycia 2020-07-20
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TANX200 Гучномовець Bluetooth для вечірки
Data użycia 2020-07-20