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Produkcja zakończona

Głośnik Bluetooth na imprezy

TANX200/10

5

| (1) Opinia | 100% poleca ten produkt

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Potrząśnij pokojem z idealnym na imprezy głośnikiem Bluetooth z podwójnymi przetwornikami basowymi, które zapewniają mocne basy! Możesz podłączyć gitarę i mikrofon, aby słuchać własnych melodii. Zyskaj efekty świetlne, funkcje karaoke i 14 godzin odtwarzania.

Poznaj wszystkie korzyści

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  • Bluetooth®

Wejście i wyjście liniowe (3,5 mm)

Funkcje karaoke: echo, przełącznik głosu na żeński/męski, wyciszanie głosu

Funkcje karaoke: echo, przełącznik głosu na żeński/męski, wyciszanie głosu

Wymiary: 268 x 556 x 285 mm

Specyfikacja techniczna

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Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

1

Opinia

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

21/08/2020

Україна

Україна

З поставленою задачею справляється супер

Якість звуку вражає,чудові баси.Класно що є вхід для мікрофону.

Zalety

За

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TANX200 Гучномовець Bluetooth для вечірки

Data użycia 2020-07-20

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TANX200 Гучномовець Bluetooth для вечірки

Data użycia 2020-07-20

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie