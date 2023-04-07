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Produkcja zakończona

Radio internetowe

TAPR802/12

4.1

| (15) Opinie

Jeszcze więcej emocji

Niezależnie od tego, co zamierzasz robić, wykorzystaj ten czas w pełni dzięki internetowemu radiu Philips. Poza możliwością korzystania z Internetu, radia DAB i radia FM dostępna jest także zgodność z serwisem Spotify Connect oraz możliwość przesyłania strumieniowego z urządzenia przenośnego.

Poznaj wszystkie korzyści

Jeszcze więcej emocji

  • DAB+

  • Spotify Connect

  • Bluetooth®

Radio internetowe: tysiące stacji w zasięgu ręki

Muzyka. Słowo mówione. Prawdziwe zbrodnie. Radio internetowe zapewnia dostęp do tysięcy stacji o zasięgu globalnym i do wszelkiego rodzaju audycji. Cyfrowy tuner radiowy gwarantuje krystalicznie czysty dźwięk. Istnieje możliwość zaprogramowania 20 stacji radia internetowego, DAB+ oraz FM.

Bezprzewodowe przesyłanie muzyki przez Bluetooth

Radio cyfrowe DAB+/FM

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.1

z 5

15

Opinie

2

07/04/2023

Česká republika

Česká republika

Zweryfikowany kupujący

Výrobek má kromě lehké váhy i krásný design.

Toto rádio jsem si vybral kvůli krásnému designu a jsem s ním velmi spokojen. Podle toho, že se zahrnuje mezi radiobudíky, dávám palec nahoru a doporučuji ho všem, kteří jako já rádi poslouchají rádiové stanice. Dá se při něm krásně usínat i vstávat. Děkuji Vám mockrát.

Zalety

Dost funkcí pro naladění se do pohody.

Wady

Žádná mě nenapadá.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAPR802 Internetové rádio

Data użycia 2023-03-07

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAPR802 Internetové rádio

Data użycia 2023-03-07

13/06/2022

Česká republika

Česká republika

Zweryfikowany kupujący

Dokonale splnil me očekávání

Pro neobyčejný zážitek při poslouchání stanic celé planety, doporučuji všem co rádi poslouchají rádia bez hranic.

Zalety

Malý ale šikovný

Wady

Nepociťuji

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAPR802 Internetové rádio

Data użycia 2021-05-13

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAPR802 Internetové rádio

Data użycia 2021-05-13

21/06/2020

Česká republika

Česká republika

Hraje!

Nikdy nam doma neslo radio, protoze jsme v nejakem stinu. Tak jsme si koupili tohle s pripojenim pres internet. Zprovozneni bylo strasne jednoduche a uz hrajeme! Ma krasny zvuk a je to i hezka krabicka na pohled.

Zalety

jednoduche ovladani, krasny zvuk

Wady

zatim zadne

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAPR802 Internetové rádio

Data użycia 2020-05-21

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAPR802 Internetové rádio

Data użycia 2020-05-21

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie