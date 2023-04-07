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Produkcja zakończona
TAPR802/12
Jeszcze więcej emocji
Niezależnie od tego, co zamierzasz robić, wykorzystaj ten czas w pełni dzięki internetowemu radiu Philips. Poza możliwością korzystania z Internetu, radia DAB i radia FM dostępna jest także zgodność z serwisem Spotify Connect oraz możliwość przesyłania strumieniowego z urządzenia przenośnego.
DAB+
Spotify Connect
Bluetooth®
Muzyka. Słowo mówione. Prawdziwe zbrodnie. Radio internetowe zapewnia dostęp do tysięcy stacji o zasięgu globalnym i do wszelkiego rodzaju audycji. Cyfrowy tuner radiowy gwarantuje krystalicznie czysty dźwięk. Istnieje możliwość zaprogramowania 20 stacji radia internetowego, DAB+ oraz FM.
4.1
z 5
15
Opinie
Moto 1
07/04/2023
Česká republika
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Výrobek má kromě lehké váhy i krásný design.
Toto rádio jsem si vybral kvůli krásnému designu a jsem s ním velmi spokojen. Podle toho, že se zahrnuje mezi radiobudíky, dávám palec nahoru a doporučuji ho všem, kteří jako já rádi poslouchají rádiové stanice. Dá se při něm krásně usínat i vstávat. Děkuji Vám mockrát.
Zalety
Dost funkcí pro naladění se do pohody.
Wady
Žádná mě nenapadá.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAPR802 Internetové rádio
Data użycia 2023-03-07
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAPR802 Internetové rádio
Data użycia 2023-03-07
Naslouchač
13/06/2022
Česká republika
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Dokonale splnil me očekávání
Pro neobyčejný zážitek při poslouchání stanic celé planety, doporučuji všem co rádi poslouchají rádia bez hranic.
Zalety
Malý ale šikovný
Wady
Nepociťuji
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAPR802 Internetové rádio
Data użycia 2021-05-13
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAPR802 Internetové rádio
Data użycia 2021-05-13
kklara
21/06/2020
Česká republika
Hraje!
Nikdy nam doma neslo radio, protoze jsme v nejakem stinu. Tak jsme si koupili tohle s pripojenim pres internet. Zprovozneni bylo strasne jednoduche a uz hrajeme! Ma krasny zvuk a je to i hezka krabicka na pohled.
Zalety
jednoduche ovladani, krasny zvuk
Wady
zatim zadne
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAPR802 Internetové rádio
Data użycia 2020-05-21
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAPR802 Internetové rádio
Data użycia 2020-05-21