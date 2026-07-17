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Produkcja zakończona
TAS1505B/00
Zabierz go ze sobą i rozpocznij imprezę, gdzie chcesz
Dzięki swoim niewielkim gabarytom ten głośnik Bluetooth mieści się w Twojej kieszeni. Wyjmij go i zacznij zabawę! Jest w pełni wodoodporny i zapewnia zaskakująco mocny dźwięk jak na swój rozmiar.
Bluetooth®
Moc wyjściowa 2,5 W
8 godzin odtwarzania
Wodoodporność klasy IPX7
Ten przenośny głośnik Bluetooth posiada klasę wodoodporności IPX7, co oznacza, że może wytrzymać całkowite zanurzenie w wodzie o głębokości do 1 m przez maksymalnie 30 minut. Można także imprezować pod prysznicem, przy basenie, a nawet w basenie. Zasięg sieci bezprzewodowej wynosi 20 m.
Dźwięk pozostaje czysty nawet podczas głośnego odtwarzania muzyki, a membrana bierna wzmacnia basy. Czas odtwarzania wynosi 8 godzin, a czas pełnego naładowania — 2,5 godziny. Łączność Bluetooth jest stabilna, a parowanie łatwe.
Wyraź siebie — ten mały głośnik Bluetooth jest dostępny w kilku wersjach kolorystycznych, dzięki czemu możesz dopasować go do swojego stylu. Dopasowany pasek ułatwia przenoszenie głośnika.
5.0
z 5
2
Opinie
100%
poleca ten produkt
Pablo Picasso
17/07/2026
Slovensko
Produkt je výborný
Tento repráčik mám asi 2-3 roky je Súper veľmi dlho vydrží hrať a hrá čisto a má pekné basy na to aký je malý a vydrží aj v riadnom daždi. Vrelo odporúčam po rokoch ktoré mi spoľahlivo slúži.
Zalety
Dlhá výdrž batérie, čistý zvuk,plne vodeodolný
Wady
Nenašiel som
Przegląd ten został wykonany dla TAS1505B Bezdrôtový reproduktor
Data użycia 2023-07-11
Przegląd ten został wykonany dla TAS1505B Bezdrôtový reproduktor
Data użycia 2023-07-11
Zmeyulkka
06/02/2022
България
Zweryfikowany kupujący
перфектен звук на средна громкост
Перфектен звук на средна громкост. Отличен бас. Не трябва да надуваш громкоста на макс. Дълго держи батерия. Бързо се зарежда. Подходящ и за вътре и за навън.
Zalety
Лека, малка, хубав бас.
Wady
няма
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAS1505B Безжична тонколона
Data użycia 2021-01-06
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAS1505B Безжична тонколона
Data użycia 2021-01-06