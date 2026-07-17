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Produkcja zakończona

Głośnik bezprzewodowy

TAS1505B/00

5

| (2) Opinie | 100% poleca ten produkt

Zabierz go ze sobą i rozpocznij imprezę, gdzie chcesz

Dzięki swoim niewielkim gabarytom ten głośnik Bluetooth mieści się w Twojej kieszeni. Wyjmij go i zacznij zabawę! Jest w pełni wodoodporny i zapewnia zaskakująco mocny dźwięk jak na swój rozmiar.

Poznaj wszystkie korzyści

Zabierz go ze sobą i rozpocznij imprezę, gdzie chcesz

  • Bluetooth®

  • Moc wyjściowa 2,5 W

  • 8 godzin odtwarzania

  • Wodoodporność klasy IPX7

Wytrzymały i wodoodporny głośnik klasy IPX7

Ten przenośny głośnik Bluetooth posiada klasę wodoodporności IPX7, co oznacza, że może wytrzymać całkowite zanurzenie w wodzie o głębokości do 1 m przez maksymalnie 30 minut. Można także imprezować pod prysznicem, przy basenie, a nawet w basenie. Zasięg sieci bezprzewodowej wynosi 20 m.

8 godzin odtwarzania; czas ładowania: 2,5 godziny

Dźwięk pozostaje czysty nawet podczas głośnego odtwarzania muzyki, a membrana bierna wzmacnia basy. Czas odtwarzania wynosi 8 godzin, a czas pełnego naładowania — 2,5 godziny. Łączność Bluetooth jest stabilna, a parowanie łatwe.

Wybierz swoją kolorystykę i pokaż swój styl

Wyraź siebie — ten mały głośnik Bluetooth jest dostępny w kilku wersjach kolorystycznych, dzięki czemu możesz dopasować go do swojego stylu. Dopasowany pasek ułatwia przenoszenie głośnika.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

2

Opinie

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

17/07/2026

Slovensko

Slovensko

Produkt je výborný

Tento repráčik mám asi 2-3 roky je Súper veľmi dlho vydrží hrať a hrá čisto a má pekné basy na to aký je malý a vydrží aj v riadnom daždi. Vrelo odporúčam po rokoch ktoré mi spoľahlivo slúži.

Zalety

Dlhá výdrž batérie, čistý zvuk,plne vodeodolný

Wady

Nenašiel som

Przegląd ten został wykonany dla TAS1505B Bezdrôtový reproduktor

Data użycia 2023-07-11

Przegląd ten został wykonany dla TAS1505B Bezdrôtový reproduktor

Data użycia 2023-07-11

06/02/2022

България

България

Zweryfikowany kupujący

перфектен звук на средна громкост

Перфектен звук на средна громкост. Отличен бас. Не трябва да надуваш громкоста на макс. Дълго держи батерия. Бързо се зарежда. Подходящ и за вътре и за навън.

Zalety

Лека, малка, хубав бас.

Wady

няма

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAS1505B Безжична тонколона

Data użycia 2021-01-06

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAS1505B Безжична тонколона

Data użycia 2021-01-06

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie