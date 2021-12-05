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Produkcja zakończona
W dowolnym miejscu w domu
Poranne melodie w łazience. Inspirujące podcasty w domowym biurze. Tkanina głośnika wykonana z mieszanki wełny i wytłaczane przyciski sprawiają, że stylowy głośnik bluetooth zawsze dobrze wygląda. Zapewnia zaskakująco bogaty dźwięk i 10 godzin odtwarzania.
Bluetooth®
Moc wyjściowa 5 W
10 godzin odtwarzania
Ten prosty, a jednocześnie imponujący głośnik Bluetooth pozwala cieszyć się muzyką w dobrym stylu. Wytłaczane przyciski umożliwiają sterowanie odtwarzaniem, funkcją Bluetooth i innymi funkcjami. Wbudowany mikrofon umożliwia prowadzenie rozmów przez zestaw głośnomówiący, a uchwyt ułatwia przenoszenie.
Po jednokrotnym naładowaniu akumulatora otrzymujesz 10 godzin odtwarzania, a zasięg łączności bezprzewodowej wynosi 20 m. Ładowanie głośnika za pomocą dołączonego kabla USB-C trwa 2,5 godziny. Membrany pasywne zapewniają mocne basy, a dźwięk pozostaje czysty nawet przy dużej głośności.
Głośnik jest pokryty wysokiej jakości tkaniną stworzoną przez wyższej klasy producenta, firmę Kvadrat. Piękny materiał z mieszanki wełny jest akustycznie przezroczysty, dzięki czemu dźwięk swobodnie przepływa z głośnika do pomieszczenia.
Nagrody
4.0
z 5
1
Opinia
100%
poleca ten produkt
Sólyom85
05/12/2021
Magyarország
Gyönyörű dizájn, apró szoftveres hibákkal
Nagyon szép hangszóró, egyszerű a kezelése, jól szól, de apróbb szoftveres hibákkal rendelkezik: pl. ha a mikrofonját is használom, nem világít a hangszóró bekapcsolást jelző LED-je. Ezen kívül nagyon kár, hogy a bekapcsolás és kikapcsolás során hangosan és hosszan trillázik a termék, nagyon zavaró. Egy ilyen minőségi hangszóróhoz sokkal jobban illett volna valami diszkrét és elegáns minimalista pittyegés.
Zalety
Gyönyörű kinézet, kompakt, egyszerű dizájn. A szövetborítás különösen tetszik.
Wady
A be- és kikapcsolást jelző hang borzalmas, illetve jel nélkül túl gyorsan kikapcsol és emiatt a PC-s használat kicsit kényelmetlen.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAS3505 vezeték nélküli hangsugárzó
Data użycia 2020-11-05
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAS3505 vezeték nélküli hangsugárzó
Data użycia 2020-11-05
Klasa IPX7 oznacza, że przetwornik głośnika może być zanurzony na głębokości do 1 m przez maksymalnie 30 minut. Tkanina głośnika nie jest wodoodporna, ale wytrzyma kroplę wody.