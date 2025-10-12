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Produkcja zakończona

Głośnik bezprzewodowy

TAS5305/00

Zabierz imprezę ze sobą

Zabierz muzykę w dowolne miejsce dzięki wodoodpornemu głośnikowi Bluetooth, który jest gotowy na imprezę! 12 godzin odtwarzania i żywy dźwięk z mocnym basem. Kolorowe diody LED tworzą pokaz świateł dopasowujący się do Twojej muzyki. Wejście audio umożliwia podłączenie innych źródeł.

Poznaj wszystkie korzyści

Zabierz imprezę ze sobą

  • Bluetooth®

  • Moc wyjściowa 16 W

  • 12 godzin odtwarzania

  • Wodoodporność klasy IPX7

Wodoodporny i gotowy do działania

Wodoodporny i gotowy do działania

Ten przenośny głośnik Bluetooth posiada klasę wodoodporności IPX7, co oznacza, że może wytrzymać całkowite zanurzenie w wodzie o głębokości do 1 m przez maksymalnie 30 minut. Można także imprezować pod prysznicem, przy basenie, a nawet w basenie. Zasięg sieci bezprzewodowej wynosi 20 m.

Impreza przez 12 godzin

Impreza przez 12 godzin

Dźwięk pozostaje czysty nawet podczas głośnego odtwarzania muzyki, a membrana pasywna wzmacnia basy. Czas odtwarzania wynosi 12 godzin, a czas pełnego naładowania — 6 godzin. Chcesz jeszcze bardziej rozkręcić imprezę? Sparuj z takim samym głośnikiem, aby uzyskać dźwięk stereo.

Daj się ponieść rytmowi. Diody LED.

Daj się ponieść rytmowi. Diody LED.

Gdy impreza się rozkręca, ukazuje się pokaz świateł. Diody LED na obu końcach głośnika migają do melodii.

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
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