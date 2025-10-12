Wodoodporny i gotowy do działania

Ten przenośny głośnik Bluetooth posiada klasę wodoodporności IPX7, co oznacza, że może wytrzymać całkowite zanurzenie w wodzie o głębokości do 1 m przez maksymalnie 30 minut. Można także imprezować pod prysznicem, przy basenie, a nawet w basenie. Zasięg sieci bezprzewodowej wynosi 20 m.