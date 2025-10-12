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Produkcja zakończona
TAS5305/00
Zabierz imprezę ze sobą
Zabierz muzykę w dowolne miejsce dzięki wodoodpornemu głośnikowi Bluetooth, który jest gotowy na imprezę! 12 godzin odtwarzania i żywy dźwięk z mocnym basem. Kolorowe diody LED tworzą pokaz świateł dopasowujący się do Twojej muzyki. Wejście audio umożliwia podłączenie innych źródeł.
Bluetooth®
Moc wyjściowa 16 W
12 godzin odtwarzania
Wodoodporność klasy IPX7
Ten przenośny głośnik Bluetooth posiada klasę wodoodporności IPX7, co oznacza, że może wytrzymać całkowite zanurzenie w wodzie o głębokości do 1 m przez maksymalnie 30 minut. Można także imprezować pod prysznicem, przy basenie, a nawet w basenie. Zasięg sieci bezprzewodowej wynosi 20 m.
Dźwięk pozostaje czysty nawet podczas głośnego odtwarzania muzyki, a membrana pasywna wzmacnia basy. Czas odtwarzania wynosi 12 godzin, a czas pełnego naładowania — 6 godzin. Chcesz jeszcze bardziej rozkręcić imprezę? Sparuj z takim samym głośnikiem, aby uzyskać dźwięk stereo.
Gdy impreza się rozkręca, ukazuje się pokaz świateł. Diody LED na obu końcach głośnika migają do melodii.
Opinie