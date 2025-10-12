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Produkcja zakończona
TAS5505/00
Zrelaksuj się w dobrym stylu
Zrelaksuj się, korzystając z głośnika Bluetooth, który pasuje do każdego wnętrza. 12 godzin odtwarzania i bogaty dźwięk z ciepłymi basami. Wykonana z mieszanki wełny tkanina głośnika zapewnia wyrafinowane wykończenie, a wbudowany mikrofon umożliwia prowadzenie rozmów w trybie głośnomówiącym.
Bluetooth®
Moc wyjściowa 20 W
12 godzin odtwarzania
Głośnik wygląda świetnie w każdym miejscu. Wytłaczane przyciski umożliwiają sterowanie odtwarzaniem, funkcją Bluetooth i innymi funkcjami. Wbudowany mikrofon umożliwia prowadzenie rozmów przez zestaw głośnomówiący, a pasek do przenoszenia można przełożyć przez otwór na smycz.
Z łatwością przejdź z pracy na kolację. Po jednym naładowaniu akumulatora uzyskasz 12 godzin odtwarzania, a zasięg łączności bezprzewodowej wynosi 20 m. Ładowanie głośnika za pomocą dołączonego kabla USB-C trwa 3,5 godziny.
Głośnik jest pokryty wysokiej jakości tkaniną stworzoną przez wyższej klasy producenta, firmę Kvadrat. Piękny materiał z mieszanki wełny jest akustycznie przezroczysty, dzięki czemu dźwięk swobodnie przepływa z głośnika do pomieszczenia.
Nagrody
Opinie
Klasa IPX7 oznacza, że przetwornik głośnika może być zanurzony na głębokości do 1 m przez maksymalnie 30 minut. Tkanina głośnika nie jest wodoodporna, ale wytrzyma kroplę wody.