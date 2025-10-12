Zrelaksuj się w dobrym stylu

Zrelaksuj się, korzystając z głośnika Bluetooth, który pasuje do każdego wnętrza. 12 godzin odtwarzania i bogaty dźwięk z ciepłymi basami. Wykonana z mieszanki wełny tkanina głośnika zapewnia wyrafinowane wykończenie, a wbudowany mikrofon umożliwia prowadzenie rozmów w trybie głośnomówiącym.