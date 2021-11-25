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Produkcja zakończona
Impreza prze całą dobę
Wodoodporny głośnik Bluetooth zapewnia 20 godzin zabawy, dzięki czemu bawisz się dłużej. Mocny bas sprawia, że każdemu chce się tańczyć. Dzięki pojemnemu akumulatorowi głośnika urządzenie przenośne można ładować przez port USB.
Bluetooth®
Moc wyjściowa 30 W
20 godzin odtwarzania
Wbudowana funkcja powerbank
Ten przenośny głośnik Bluetooth posiada klasę wodoodporności IPX7, co oznacza, że może wytrzymać całkowite zanurzenie w wodzie o głębokości do 1 m przez maksymalnie 30 minut. Można także imprezować pod prysznicem, przy basenie, a nawet w basenie. Zasięg sieci bezprzewodowej wynosi 20 m.
Akumulator litowo-jonowy 4400 mAh zapewnia 20 godzin odtwarzania i umożliwia ładowanie urządzenia przenośnego przez port USB głośnika. Pełne naładowanie akumulatora trwa 6 godzin.
Dwie membrany pasywne zapewniają mocne basy i czysty dźwięk nawet przy dużej głośności. Chcesz jeszcze bardziej rozkręcić imprezę? Sparuj z takim samym głośnikiem, aby uzyskać dźwięk stereo. Diody LED na obu końcach głośnika migają do melodii.
4.8
z 5
6
Opinie
100%
poleca ten produkt
Elżbieta Figura
25/11/2021
Polska
SUPER głośnik
Bardzo przydatny do słuchania radia internetowego w komputerze lub smartfonie, świetnie słychać- stereo, zabieram go na wyjazdy wakacyjne
Zalety
same zalety, jest taki jaki chciałam, stereo, poręczny, długo gra nie trzeba co chwilę ładować
Wady
brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAS6305 Głośnik bezprzewodowy
Data użycia 2021-07-25
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAS6305 Głośnik bezprzewodowy
Data użycia 2021-07-25
dionisi
24/05/2021
Lietuva
labai puiku
Man patinka kolonele ir jo apsvarsis gerai groja puiku veikia ir groja
Zalety
pukus
Wady
nera
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAS6305 Belaidis garsiakalbis
Data użycia 2021-04-24
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAS6305 Belaidis garsiakalbis
Data użycia 2021-04-24
Val24
27/03/2022
Hrvatska
Odličan zvučnik
Odlučan zvuk, baterija dugo drži, brzo punjenje baterije
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAS6305 Bežični zvučnik
Data użycia 2022-02-27
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAS6305 Bežični zvučnik
Data użycia 2022-02-27