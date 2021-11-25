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Produkcja zakończona

Głośnik bezprzewodowy

TAS6305/00

4.8

| (6) Opinie | 100% poleca ten produkt

Impreza prze całą dobę

Wodoodporny głośnik Bluetooth zapewnia 20 godzin zabawy, dzięki czemu bawisz się dłużej. Mocny bas sprawia, że każdemu chce się tańczyć. Dzięki pojemnemu akumulatorowi głośnika urządzenie przenośne można ładować przez port USB.

Poznaj wszystkie korzyści

Impreza prze całą dobę

  • Bluetooth®

  • Moc wyjściowa 30 W

  • 20 godzin odtwarzania

  • Wbudowana funkcja powerbank

Wodoodporny i gotowy do działania

Wodoodporny i gotowy do działania

Ten przenośny głośnik Bluetooth posiada klasę wodoodporności IPX7, co oznacza, że może wytrzymać całkowite zanurzenie w wodzie o głębokości do 1 m przez maksymalnie 30 minut. Można także imprezować pod prysznicem, przy basenie, a nawet w basenie. Zasięg sieci bezprzewodowej wynosi 20 m.

20 godzin odtwarzania; wbudowana funkcja powerbank

20 godzin odtwarzania; wbudowana funkcja powerbank

Akumulator litowo-jonowy 4400 mAh zapewnia 20 godzin odtwarzania i umożliwia ładowanie urządzenia przenośnego przez port USB głośnika. Pełne naładowanie akumulatora trwa 6 godzin.

Głośna muzyka, parowanie do trybu stereo

Głośna muzyka, parowanie do trybu stereo

Dwie membrany pasywne zapewniają mocne basy i czysty dźwięk nawet przy dużej głośności. Chcesz jeszcze bardziej rozkręcić imprezę? Sparuj z takim samym głośnikiem, aby uzyskać dźwięk stereo. Diody LED na obu końcach głośnika migają do melodii.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.8

z 5

6

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2
1

25/11/2021

Polska

Polska

SUPER głośnik

Bardzo przydatny do słuchania radia internetowego w komputerze lub smartfonie, świetnie słychać- stereo, zabieram go na wyjazdy wakacyjne

Zalety

same zalety, jest taki jaki chciałam, stereo, poręczny, długo gra nie trzeba co chwilę ładować

Wady

brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAS6305 Głośnik bezprzewodowy

Data użycia 2021-07-25

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAS6305 Głośnik bezprzewodowy

Data użycia 2021-07-25

24/05/2021

Lietuva

Lietuva

labai puiku

Man patinka kolonele ir jo apsvarsis gerai groja puiku veikia ir groja

Zalety

pukus

Wady

nera

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAS6305 Belaidis garsiakalbis

Data użycia 2021-04-24

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAS6305 Belaidis garsiakalbis

Data użycia 2021-04-24

27/03/2022

Hrvatska

Hrvatska

Odličan zvučnik

Odlučan zvuk, baterija dugo drži, brzo punjenje baterije

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAS6305 Bežični zvučnik

Data użycia 2022-02-27

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAS6305 Bežični zvučnik

Data użycia 2022-02-27

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie