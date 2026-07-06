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Produkcja zakończona
Piękna muzyka
Odtwarzaj to, co kochasz, za pomocą głośnika Bluetooth, który zawsze świetnie się prezentuje. 20 godzin odtwarzania i bogaty dźwięk z ciepłymi basami. Głośnik służy jako powerbank i może ładować telefony, a tkanina głośnika wykonana z mieszanki wełny nadaje wyjątkowy styl.
Bluetooth®
Moc wyjściowa 30 W
20 godzin odtwarzania
Wbudowana funkcja powerbank
Od porannego treningu po kolację na balkonie, ten głośnik Bluetooth w stylowy sposób odtwarza muzykę. Wytłaczane przyciski umożliwiają sterowanie odtwarzaniem, parowanie stereo, włączanie funkcji Bluetooth i nie tylko. Otwór na smycz głośnika jest przydatny, gdy chcesz użyć paska do przenoszenia.
Głośnik jest pokryty wysokiej jakości tkaniną stworzoną przez wyższej klasy producenta, firmę Kvadrat. Piękny materiał z mieszanki wełny jest akustycznie przezroczysty, dzięki czemu dźwięk swobodnie przepływa z głośnika do pomieszczenia.
Po jednokrotnym naładowaniu akumulatora otrzymujemy 20 godzin odtwarzania, a zasięg łączności bezprzewodowej wynosi 20 m. Ładowanie głośnika za pomocą dołączonego kabla USB-C trwa 4,5 godziny.
Nagrody
5.0
z 5
5
Opinie
100%
poleca ten produkt
FromTheHeart
06/07/2026
Polska
Stalowa obudowa !!
Gra doskonale, mocno, głęboki bas i jest głośny. ALE chciałem napisać o czymś innym: solidnie wykonany! niestety po kilku latach użytkowania kolega rzucił nim z Całej Siły o chodnik... odpadł kawałek plastiku i byłem pewien, że to koniec. A po naładowaniu, po kilku dniach, spróbowałem go odpalić... i nie mogłem uwierzyć ale ODPALIŁ i nadal działa! (dodam że kiedyś jakiś większy JBL spadł mi z trzech metrów i przestał działać..) Jak kiedyś ten Philips przestanie grać.. to kupię go jeszcze raz, oby był nadal w produkcji:)
Zalety
Nawet na najwyższym poziomie głośności nie traci głębi bassu, mega solidne wykonanie!!!
Wady
brak.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAS7505 Głośnik bezprzewodowy
Data użycia 2023-07-05
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAS7505 Głośnik bezprzewodowy
Data użycia 2023-07-05
Grzegrzółka
30/11/2020
Polska
Spoko
Głośnik jest elegancki, gra dobrze i nieźle trzyma się baterii. Jeśli chodzi o rozmiar to moim zdaniem dobry kompromis między mobilnością a mocą. No i dzięki temu pewnie jest ta większa bateria.
Przegląd ten został wykonany dla TAS7505 Głośnik bezprzewodowy
Data użycia 2020-10-30
Przegląd ten został wykonany dla TAS7505 Głośnik bezprzewodowy
Data użycia 2020-10-30
Marcin3088
19/10/2020
Polska
Ten produkt jest idealny!
Gra super. Materiał który oplata ten głośnik nadaje mu elegancji co idealnie wpisuje się w aranżacje Naszego salonu. Łatwy w korzystaniu szybko łączy się z telefonem. Power bank działa ale nie korzystałem jeszcze z tej funkcji dłużej. Jestem zadowolony i polecam.
Zalety
wygląd, dźwięk
Wady
brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAS7505 Głośnik bezprzewodowy
Data użycia 2020-09-19
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAS7505 Głośnik bezprzewodowy
Data użycia 2020-09-19
Klasa IPX7 oznacza, że przetwornik głośnika może być zanurzony na głębokości do 1 m przez maksymalnie 30 minut. Tkanina głośnika nie jest wodoodporna, ale wytrzyma kroplę wody.