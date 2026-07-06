ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Wszystkie serie

  • Zdjęcie pojedynczego produktu
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Główne zdjęcie produktu w użyciu
  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu
  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu
  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Zdjęcie prezentujące produkt w użyciu
  • Zdjęcie prezentujące produkt w użyciu
  • Zdjęcie prezentujące produkt w użyciu
  • Zdjęcie prezentujące produkt w użyciu
  • Zdjęcie prezentujące produkt w użyciu
  • Zdjęcie prezentujące korzyści emocjonalne
  • Zdjęcie prezentujące korzyści emocjonalne
  • Zdjęcie prezentujące korzyści emocjonalne
  • Zdjęcie prezentujące korzyści emocjonalne
  • Zdjęcie prezentujące produkt w użyciu
  • Produkt — styl życia
  • Zdjęcie pojedynczego produktu
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Główne zdjęcie produktu w użyciu
  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu
  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu
  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Zdjęcie prezentujące produkt w użyciu
  • Zdjęcie prezentujące produkt w użyciu
  • Zdjęcie prezentujące produkt w użyciu
  • Zdjęcie prezentujące produkt w użyciu
  • Zdjęcie prezentujące produkt w użyciu
  • Zdjęcie prezentujące korzyści emocjonalne
  • Zdjęcie prezentujące korzyści emocjonalne
  • Zdjęcie prezentujące korzyści emocjonalne
  • Zdjęcie prezentujące korzyści emocjonalne
  • Zdjęcie prezentujące produkt w użyciu
  • Produkt — styl życia

Produkcja zakończona

Głośnik bezprzewodowy

TAS7505/00

5

| (5) Opinie | 100% poleca ten produkt

1 Nagroda

Piękna muzyka

Odtwarzaj to, co kochasz, za pomocą głośnika Bluetooth, który zawsze świetnie się prezentuje. 20 godzin odtwarzania i bogaty dźwięk z ciepłymi basami. Głośnik służy jako powerbank i może ładować telefony, a tkanina głośnika wykonana z mieszanki wełny nadaje wyjątkowy styl.

Poznaj wszystkie korzyści

Piękna muzyka

  • Bluetooth®

  • Moc wyjściowa 30 W

  • 20 godzin odtwarzania

  • Wbudowana funkcja powerbank

Idealna harmonia formy i funkcjonalności

Idealna harmonia formy i funkcjonalności

Od porannego treningu po kolację na balkonie, ten głośnik Bluetooth w stylowy sposób odtwarza muzykę. Wytłaczane przyciski umożliwiają sterowanie odtwarzaniem, parowanie stereo, włączanie funkcji Bluetooth i nie tylko. Otwór na smycz głośnika jest przydatny, gdy chcesz użyć paska do przenoszenia.

Tkanina głośnikowa Kvadrat. Stworzona, aby przepuszczać dźwięk

Głośnik jest pokryty wysokiej jakości tkaniną stworzoną przez wyższej klasy producenta, firmę Kvadrat. Piękny materiał z mieszanki wełny jest akustycznie przezroczysty, dzięki czemu dźwięk swobodnie przepływa z głośnika do pomieszczenia.

20 godzin odtwarzania. Czas ładowania: 4,5 godziny.

20 godzin odtwarzania. Czas ładowania: 4,5 godziny.

Po jednokrotnym naładowaniu akumulatora otrzymujemy 20 godzin odtwarzania, a zasięg łączności bezprzewodowej wynosi 20 m. Ładowanie głośnika za pomocą dołączonego kabla USB-C trwa 4,5 godziny.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Nagrody

  • Obraz AWARD-1679621

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

5

Opinie

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

06/07/2026

Polska

Polska

Stalowa obudowa !!

Gra doskonale, mocno, głęboki bas i jest głośny. ALE chciałem napisać o czymś innym: solidnie wykonany! niestety po kilku latach użytkowania kolega rzucił nim z Całej Siły o chodnik... odpadł kawałek plastiku i byłem pewien, że to koniec. A po naładowaniu, po kilku dniach, spróbowałem go odpalić... i nie mogłem uwierzyć ale ODPALIŁ i nadal działa! (dodam że kiedyś jakiś większy JBL spadł mi z trzech metrów i przestał działać..) Jak kiedyś ten Philips przestanie grać.. to kupię go jeszcze raz, oby był nadal w produkcji:)

Zalety

Nawet na najwyższym poziomie głośności nie traci głębi bassu, mega solidne wykonanie!!!

Wady

brak.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAS7505 Głośnik bezprzewodowy

Data użycia 2023-07-05

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAS7505 Głośnik bezprzewodowy

Data użycia 2023-07-05

30/11/2020

Polska

Polska

Spoko

Głośnik jest elegancki, gra dobrze i nieźle trzyma się baterii. Jeśli chodzi o rozmiar to moim zdaniem dobry kompromis między mobilnością a mocą. No i dzięki temu pewnie jest ta większa bateria.

Przegląd ten został wykonany dla TAS7505 Głośnik bezprzewodowy

Data użycia 2020-10-30

Przegląd ten został wykonany dla TAS7505 Głośnik bezprzewodowy

Data użycia 2020-10-30

19/10/2020

Polska

Polska

Ten produkt jest idealny!

Gra super. Materiał który oplata ten głośnik nadaje mu elegancji co idealnie wpisuje się w aranżacje Naszego salonu. Łatwy w korzystaniu szybko łączy się z telefonem. Power bank działa ale nie korzystałem jeszcze z tej funkcji dłużej. Jestem zadowolony i polecam.

Zalety

wygląd, dźwięk

Wady

brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAS7505 Głośnik bezprzewodowy

Data użycia 2020-09-19

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAS7505 Głośnik bezprzewodowy

Data użycia 2020-09-19

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać informacje promocyjne — w oparciu o moje preferencje i zachowania — dotyczące produktów, usług i promocji firmy Philips oraz wydarzeń z nią związanych. Mogę łatwo anulować subskrypcję w dowolnym czasie!

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie
Przypisy

  1. Klasa IPX7 oznacza, że przetwornik głośnika może być zanurzony na głębokości do 1 m przez maksymalnie 30 minut. Tkanina głośnika nie jest wodoodporna, ale wytrzyma kroplę wody.