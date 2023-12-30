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Słuchawki bezprzewodowe true wireless

TAT3217WT/00

3

| (2) Opinie | 100% poleca ten produkt

Bogaty dźwięk w każdym miejscu

Poznaj bogaty dźwięk muzyki i krystalicznie czysty dźwięk podczas rozmów dzięki tym bezprzewodowym słuchawkom true wireless. Wygodne, niezawodne i wyposażone w etui do ładowania, które zmieścisz w kieszeni! Odporność na zachlapanie i pot klasy IPX5 oraz 26-godzinny czas odtwarzania.

Poznaj wszystkie korzyści

Bogaty dźwięk w każdym miejscu

  • Bogaty dźwięk

  • Wyraźne połączenia

  • Wodoodporność klasy IPX5

  • Do 26 godzin odtwarzania

Pewne, wygodne dopasowanie do ucha

Pewne, wygodne dopasowanie do ucha

Dzięki konstrukcji przypominającej kij hokejowy douszne słuchawki pasują do kanałów słuchowych, tworząc uszczelnienie, które zmniejsza hałas z zewnątrz. Mocne przetworniki 10 mm zapewniają bogaty i żywy dźwięk. Zawiera miękkie, wymienne silikonowe nakładki na uszy w trzech rozmiarach.

2 wbudowane mikrofony ENC zapewniają doskonałą jakość połączeń

2 wbudowane mikrofony ENC zapewniają doskonałą jakość połączeń

ENC wykorzystuje dwumikrofonowy algorytm redukcji szumów, aby zapewnić doskonałą jakość połączeń. Dwa mikrofony skutecznie redukują hałas otoczenia, dzięki czemu rozmówcy wyraźnie słyszą się nawzajem. Słuchawki bezprzewodowe true wireless umożliwiają wyraźną komunikację za każdym razem!

Kieszonkowe etui ładujące z portem USB-C

Kieszonkowe etui ładujące z portem USB-C

Dzięki kieszonkowemu etui ładującemu możesz zabrać ze sobą muzykę gdziekolwiek pójdziesz! W pełni naładowane słuchawki pozwalają na 6 godzin odtwarzania, a w pełni naładowane etui na dodatkowe 20 godzin. Ładowanie słuchawek przez 15 minut umożliwia odtwarzanie przez dodatkową godzinę!

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

3.0

z 5

2

Opinie

100%

poleca ten produkt

4
3
2

30/12/2023

Polska

Polska

TAT3217WT

Słuchawki są super. Dobrze trzymają się w uchu, dźwięk super ( dobre basy i sopran oraz są głośne ) Wygląd super. Bardzo łatwo się sparowały z telefon. Aplikacja do słuchawek prosta i dobra. Bateria długo trzyma Polecam.

Zalety

Dźwięk, wygląd , jakość wykonania, aplikacja do słuchawek oraz bateria

Wady

BRAK

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAT3217WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Data użycia 2023-11-30

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAT3217WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Data użycia 2023-11-30

05/09/2025

Hrvatska

Hrvatska

Just buy JBL instead

I bought those earbuds couple years ago, and they are tormenting me ever since. Most of the time one earbud is not working. I guess because charging surface is too small, this earbuds are pure 100% garbage. I tried all Youtube tricks, I did clean them, nothing works. After years of torture I decided to buy JBL instead, best decision ever. Will never buy anything Philips in my life again.

Przegląd ten został wykonany dla TAT3217BK Potpuno bežične slušalice

Data użycia 2023-09-05

Przegląd ten został wykonany dla TAT3217BK Potpuno bežične slušalice

Data użycia 2023-09-05

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie