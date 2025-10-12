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Produkcja zakończona
TAT4507WT/00
Niech nie umknie Ci żaden dźwięk.
Te słuchawki bezprzewodowe true wireless z przetwornikami 10 mm i hybrydową, aktywną funkcją redukcji szumów pozwalają usłyszeć dźwięki, które są ważne. Dzięki przypominającej kij hokejowy, odporności na zachlapanie i pot klasy IPX4 oraz kieszonkowemu etui ładującemu zyskujesz 24 godzin zabawy.
Hybrydowa aktywna redukcja szumów
Mikrofony 2 × 2 dla wyraźnych połączeń
Kieszonkowe etui ładujące
Odporność na zachlapanie i pot IPX4
Te słuchawki są wyposażone w funkcję hybrydowej aktywnej redukcji szumów, która filtruje niechciane hałasy. Tryb Awareness daje możliwość przywrócenia dźwięków otoczenia, kiedy tego chcesz. To doskonały sposób, aby zanurzyć się w ulubionych dźwiękach!
Te słuchawki są wyposażone w podwójny mikrofon, wykorzystujący algorytm redukcji szumów, który zapewnia fantastyczną jakość połączeń. Dwa mikrofony formujące wiązkę w każdej słuchawce redukują dźwięki z otoczenia, dzięki czemu można wyraźnie słyszeć siebie i swojego rozmówcę. Komunikuj się bez przeszkód za każdym razem!
Te wygodne słuchawki douszne dobrze dopasowują się do kanału słuchowego, tworząc idealne uszczelnienie, które redukuje hałas z zewnątrz. Teraz usłyszysz wszystkie słowa i każde uderzenie rytmu! Ciesz się prawdziwym komfortem dzięki trzem rozmiarom miękkich, wymiennych silikonowych nakładek na słuchawki douszne.
Opinie
Żywotność baterii podczas odtwarzania jest orientacyjna i może się różnić w zależności od warunków stosowania.