Wygląd z dawnych lat, brzmienie na miarę naszych czasów

Może wyglądać jak gramofon Twojego wujka, ale dzięki bogatemu, ciepłemu brzmieniu i nowoczesnym funkcjom zdecydowanie idzie z duchem czasu. Konstrukcja typu „wszystko w jednym” doskonale pasuje na biurka i komody, a do tego zyskujesz wygodę łączności Bluetooth® oraz naszą praktyczną aplikację towarzyszącą Twoim winylom.