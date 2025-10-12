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Nowość
TAV5000/10
Stevie Pro
Daj się ponieść muzyce dzięki gramofonowi Bluetooth® w stylu retro z wbudowanymi 2-drożnymi głośnikami. Stevie Pro zapewnia większe, wyraźniejsze i bardziej przestrzenne brzmienie stereo zarówno płyt, jak i strumieniowanych utworów.
Design retro, nowoczesne brzmienie
Gramofon 2-prędkościowy
Bluetooth® 6.0
2-drożne głośniki bass-reflex
Może wyglądać jak gramofon Twojego wujka, ale dzięki bogatemu, ciepłemu brzmieniu i nowoczesnym funkcjom zdecydowanie idzie z duchem czasu. Konstrukcja typu „wszystko w jednym” doskonale pasuje na biurka i komody, a do tego zyskujesz wygodę łączności Bluetooth® oraz naszą praktyczną aplikację towarzyszącą Twoim winylom.
Stevie Pro potrafi rozkręcić imprezę. Wbudowane 2-drożne głośniki bass-reflex wypełniają przestrzeń strzelistymi tonami wysokimi, wyrazistymi tonami średnimi i głębokim, potężnym basem. Dynamika jest precyzyjna, scena dźwiękowa szeroka, a moc wystarczająca, by nagłośnić niewielkie pomieszczenie.
Od perełek wyszperanych w skrzynkach po najcenniejsze edycje limitowane — na talerzu z odlewanego ciśnieniowo aluminium możesz odtwarzać winyle z prędkością 33 1/3 lub 45 rpm. Aluminiowe ramię z przeciwwagą i wymienna igła Audio-Technica precyzyjnie prowadzą po rowkach, a funkcja automatycznego zatrzymywania zapobiega obracaniu się płyt po zakończeniu odtwarzania.
Opinie
Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc. Znak słowny i logo Auracast™ są znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc.