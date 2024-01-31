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Produkcja zakończona
TAW6505/10
Lepszy dźwięk. W każdym pomieszczeniu.
Ten potężny głośnik bezprzewodowy zapewnia 80 W bogatego dźwięku — samodzielnie lub w ramach konfiguracji głośników w wielu pomieszczeniach. Uzyskasz dźwięk stereo z mnóstwem szczegółów, doskonałą synchronizację i łatwe sterowanie przy podłączaniu do telewizora lub innych głośników.
Wi-Fi. Dźwięk w wielu pomieszczeniach
Kompatybilny z DTS Play-Fi
Współpracuje z asystentami głosowymi
Wbudowany wskaźnik LED
Ten głośnik bezprzewodowy jest kompatybilny z DTS Play-Fi, dzięki czemu można łatwo synchronizować go z innymi głośnikami kompatybilnymi z Play-Fi, aby zapewnić dźwięk w wielu pomieszczeniach. Jeśli soundbar obsługuje Play-Fi Surround, można nawet włączyć ten głośnik do konfiguracji prawdziwego dźwięku przestrzennego podczas wieczoru filmowego.
Połączenie dwóch głośników niskotonowych, dwóch membran pasywnych i dwóch głośników wysokotonowych zapewnia dźwięk wypełniający pomieszczenie oraz potężne basy i błyskotliwe tony wysokie. Przesyłanie strumieniowe Wi-Fi zapewnia najwyższą jakość sygnału i gwarantuje doskonałą synchronizację dźwięku między głośnikami lub pomieszczeniami.
Poproś urządzenia obsługujące asystentkę Alexa lub inne urządzenia wyposażone w Asystenta Google o odtwarzanie muzyki przez głośnik. Zwiększaj głośność podczas imprezy. Przyciszaj późno w nocy. Otrzymuj wiadomości i nie tylko. Wszystko całkowicie bez użycia rąk.
3.5
z 5
14
Opinie
Jacek Janusz
31/01/2024
Polska
polecam
Bardzo ładne głębokie brzmienie, w tym przyjemne basy. Elegancko i fajnie wygląda, diody można regulować zmieniając efekt świetlny np. na stałe oświetlenie w kilku wybranych kolorach. Bezproblemowo łączy się z telewizorem Philips OLED i współpracuje z sounbarem. Dobrze współpracuje z iPadem. Zniechęcony opiniami (że za dużo basów) kupiłem droższy głośnik PLay-Fi innego producenta jednak nie dał się sparować z nowym sprzętem Philips. Wymieniłem na o połowę tańszy TAW6505 i jestem bardzo zadowolony.
Zalety
moc, jakość wykonania, jakość dżwięku, wygląd, ambilight
Wady
brak equalizera
Przegląd ten został wykonany dla TAW6505 Bezprzewodowy głośnik domowy
Data użycia 2023-12-31
Przegląd ten został wykonany dla TAW6505 Bezprzewodowy głośnik domowy
Data użycia 2023-12-31
Endriu B
06/04/2023
Polska
Minimalizm połączony z wysoką funkcjonalnością
Głośnik wykonany perfekcyjnie w każdym calu. Czyste brzmienie w pełnym zakresie bez tendencji do przeciągania w stronę niskich lub wysokich tonów. Bez problemu łączy się a aplikacją Philips Sound dzięki czemu strumieniowanie m.in. ze Spotify jest banalnie proste. Po sparowaniu przez DTS Play-Fi można rozbudować scenę audio np. łącząc głośnik z soundbarem i subwooferem. Funkcja AMBILIGHT jest dodatkowym atutem. Po sparowaniu z TV Philipsa rozszerzamy efekt podświetlania. Niestety nie wszystkie nowsze TV są w stanie sparować AMBI z głośnikiem. Indywidualnie sprawdzi się równie dobrze jako "klimatyczna" nocna lampka. Gdyby TAW6505/10 posiadał wbudowane zasilanie i mógł pełnić funkcję głośnika mobilnego - cena regularna byłaby do przyjęcia, a sam produkt uznałbym za idealny. Będąc w pełni obiektywnym POLECAM !
Zalety
design, funkcjonalność, jakość
Wady
wysoka cena regularna, brak wlasnego zasilania
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAW6505 Bezprzewodowy głośnik domowy
Data użycia 2022-03-06
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAW6505 Bezprzewodowy głośnik domowy
Data użycia 2022-03-06
tino808
17/01/2024
Česká republika
Skvěle hraje
Skvěle hraje má hezké basy, akorát drobně šumí s ambilight to je super akorát už mi nejde připojit další mám jeden 6505 a 6205 k tomu subwoofer 8506 a další 6505 mi nejde připojit prý maximální počet zařízení..
Zalety
hezky hraje
Wady
žádné
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAW6505 Bezdrátový domácí reproduktor
Data użycia 2022-01-17
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAW6505 Bezdrátový domácí reproduktor
Data użycia 2022-01-17