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Produkcja zakończona

Bezprzewodowy głośnik domowy

TAW6505/10

3.5

| (14) Opinie

Lepszy dźwięk. W każdym pomieszczeniu.

Ten potężny głośnik bezprzewodowy zapewnia 80 W bogatego dźwięku — samodzielnie lub w ramach konfiguracji głośników w wielu pomieszczeniach. Uzyskasz dźwięk stereo z mnóstwem szczegółów, doskonałą synchronizację i łatwe sterowanie przy podłączaniu do telewizora lub innych głośników.

Poznaj wszystkie korzyści

Lepszy dźwięk. W każdym pomieszczeniu.

  • Wi-Fi. Dźwięk w wielu pomieszczeniach

  • Kompatybilny z DTS Play-Fi

  • Współpracuje z asystentami głosowymi

  • Wbudowany wskaźnik LED

DTS Play-Fi. Wysokiej jakości dźwięk w wielu pomieszczeniach

DTS Play-Fi. Wysokiej jakości dźwięk w wielu pomieszczeniach

Ten głośnik bezprzewodowy jest kompatybilny z DTS Play-Fi, dzięki czemu można łatwo synchronizować go z innymi głośnikami kompatybilnymi z Play-Fi, aby zapewnić dźwięk w wielu pomieszczeniach. Jeśli soundbar obsługuje Play-Fi Surround, można nawet włączyć ten głośnik do konfiguracji prawdziwego dźwięku przestrzennego podczas wieczoru filmowego.

Bogaty dźwięk w każdym pomieszczeniu. Idealna synchronizacja między pomieszczeniami

Połączenie dwóch głośników niskotonowych, dwóch membran pasywnych i dwóch głośników wysokotonowych zapewnia dźwięk wypełniający pomieszczenie oraz potężne basy i błyskotliwe tony wysokie. Przesyłanie strumieniowe Wi-Fi zapewnia najwyższą jakość sygnału i gwarantuje doskonałą synchronizację dźwięku między głośnikami lub pomieszczeniami.

Podkręć dźwięk swoich inteligentnych głośników z funkcją asystenta

Poproś urządzenia obsługujące asystentkę Alexa lub inne urządzenia wyposażone w Asystenta Google o odtwarzanie muzyki przez głośnik. Zwiększaj głośność podczas imprezy. Przyciszaj późno w nocy. Otrzymuj wiadomości i nie tylko. Wszystko całkowicie bez użycia rąk.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

3.5

z 5

14

Opinie

31/01/2024

Polska

Polska

polecam

Bardzo ładne głębokie brzmienie, w tym przyjemne basy. Elegancko i fajnie wygląda, diody można regulować zmieniając efekt świetlny np. na stałe oświetlenie w kilku wybranych kolorach. Bezproblemowo łączy się z telewizorem Philips OLED i współpracuje z sounbarem. Dobrze współpracuje z iPadem. Zniechęcony opiniami (że za dużo basów) kupiłem droższy głośnik PLay-Fi innego producenta jednak nie dał się sparować z nowym sprzętem Philips. Wymieniłem na o połowę tańszy TAW6505 i jestem bardzo zadowolony.

Zalety

moc, jakość wykonania, jakość dżwięku, wygląd, ambilight

Wady

brak equalizera

Przegląd ten został wykonany dla TAW6505 Bezprzewodowy głośnik domowy

Data użycia 2023-12-31

Przegląd ten został wykonany dla TAW6505 Bezprzewodowy głośnik domowy

Data użycia 2023-12-31

06/04/2023

Polska

Polska

Minimalizm połączony z wysoką funkcjonalnością

Głośnik wykonany perfekcyjnie w każdym calu. Czyste brzmienie w pełnym zakresie bez tendencji do przeciągania w stronę niskich lub wysokich tonów. Bez problemu łączy się a aplikacją Philips Sound dzięki czemu strumieniowanie m.in. ze Spotify jest banalnie proste. Po sparowaniu przez DTS Play-Fi można rozbudować scenę audio np. łącząc głośnik z soundbarem i subwooferem. Funkcja AMBILIGHT jest dodatkowym atutem. Po sparowaniu z TV Philipsa rozszerzamy efekt podświetlania. Niestety nie wszystkie nowsze TV są w stanie sparować AMBI z głośnikiem. Indywidualnie sprawdzi się równie dobrze jako "klimatyczna" nocna lampka. Gdyby TAW6505/10 posiadał wbudowane zasilanie i mógł pełnić funkcję głośnika mobilnego - cena regularna byłaby do przyjęcia, a sam produkt uznałbym za idealny. Będąc w pełni obiektywnym POLECAM !

Zalety

design, funkcjonalność, jakość

Wady

wysoka cena regularna, brak wlasnego zasilania

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAW6505 Bezprzewodowy głośnik domowy

Data użycia 2022-03-06

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAW6505 Bezprzewodowy głośnik domowy

Data użycia 2022-03-06

17/01/2024

Česká republika

Česká republika

Skvěle hraje

Skvěle hraje má hezké basy, akorát drobně šumí s ambilight to je super akorát už mi nejde připojit další mám jeden 6505 a 6205 k tomu subwoofer 8506 a další 6505 mi nejde připojit prý maximální počet zařízení..

Zalety

hezky hraje

Wady

žádné

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAW6505 Bezdrátový domácí reproduktor

Data użycia 2022-01-17

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAW6505 Bezdrátový domácí reproduktor

Data użycia 2022-01-17

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie