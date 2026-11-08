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Produkcja zakończona

StreamiumBezprzewodowe centrum muzyczne i stacja

WACS7500/12

Uwolnij muzykę

Zgrywaj i przechowuj całą muzykę w wąskim, bezprzewodowym zestawie muzycznym Streamium WACS7500 z dyskiem twardym o pojemności 80 GB, a następnie przesyłaj muzykę w dowolne miejsca w domu. Kolorowe albumy i radio internetowe dodatkowo uprzyjemniają korzystanie z urządzenia.

Poznaj wszystkie korzyści

Ciesz się muzyką w każdym pomieszczeniu — bezprzewodowo

Uwolnij muzykę

Dysk twardy 80 GB do przechowywania i odtwarzania 1500 płyt CD

Dysk twardy 80 GB do przechowywania i odtwarzania 1500 płyt CD

Dysk twardy o pojemności 80 GB pozwala na przechowywanie cyfrowych plików dźwiękowych i z łatwością mieści do 1500 płyt audio. Umożliwiający oszczędzanie miejsca inteligentny system zarządzania kolekcją plików audio zapewnia łatwy dostęp i pozwala je przechowywać w jednej lokalizacji.

Prosty i intuicyjny interfejs użytkownika z funkcją wyświetlania okładek płyt

Prosty i intuicyjny interfejs użytkownika z funkcją wyświetlania okładek płyt

Prosty i intuicyjny interfejs odtwarzacza GoGear kryje zaawansowaną technologię nawigacyjną. Nie tylko gwarantuje szybką, prostą nawigację, ale także wspaniałe wrażenia multimedialne. Inteligentne funkcje, takie jak Album Art (umożliwiający wyświetlanie okładek albumów zawartych w plikach muzycznych), wzbogacają doznawane wrażenia. Słuchaj ulubionej muzyki, oglądając okładkę płyty jak za dawnych, dobrych czasów.

80 W RMS (centrum), 30 W RMS (stacja) z głośnikami Super Sound Panel

80 W RMS (centrum), 30 W RMS (stacja) z głośnikami Super Sound Panel

Specyfikacja techniczna

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Przypisy

  1. Rzeczywisty zasób wolnej pamięci może być mniejszy ze względu na wstępną konfigurację urządzenia

  2. Niektóre funkcje wymagają dostępu do szerokopasmowego łącza internetowego