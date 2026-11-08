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Produkcja zakończona
WACS7500/12
Uwolnij muzykę
Zgrywaj i przechowuj całą muzykę w wąskim, bezprzewodowym zestawie muzycznym Streamium WACS7500 z dyskiem twardym o pojemności 80 GB, a następnie przesyłaj muzykę w dowolne miejsca w domu. Kolorowe albumy i radio internetowe dodatkowo uprzyjemniają korzystanie z urządzenia.
Dysk twardy o pojemności 80 GB pozwala na przechowywanie cyfrowych plików dźwiękowych i z łatwością mieści do 1500 płyt audio. Umożliwiający oszczędzanie miejsca inteligentny system zarządzania kolekcją plików audio zapewnia łatwy dostęp i pozwala je przechowywać w jednej lokalizacji.
Prosty i intuicyjny interfejs odtwarzacza GoGear kryje zaawansowaną technologię nawigacyjną. Nie tylko gwarantuje szybką, prostą nawigację, ale także wspaniałe wrażenia multimedialne. Inteligentne funkcje, takie jak Album Art (umożliwiający wyświetlanie okładek albumów zawartych w plikach muzycznych), wzbogacają doznawane wrażenia. Słuchaj ulubionej muzyki, oglądając okładkę płyty jak za dawnych, dobrych czasów.
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Opinie
Rzeczywisty zasób wolnej pamięci może być mniejszy ze względu na wstępną konfigurację urządzenia
Niektóre funkcje wymagają dostępu do szerokopasmowego łącza internetowego