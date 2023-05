Długi czas pracy w różnych trybach oświetlenia

Model Philips Xperion 6000 Line został zaprojektowany tak, aby był gotowy do działania. Jedno ładowanie zapewnia energię wystarczającą na cały dzień pracy: do 8 godzin w trybie ekonomicznym, 4,5 godz. w trybie wzmocnienia i 9 godz. w trybie latarki. Zasilane wydajnym akumulatorem litowo-jonowym produkty Xperion 6000 Line można w pełni naładować w ciągu 3,5 godziny przez złącze USB-C, co zapewnia maksymalne wykorzystanie ich jasnego światła LED.