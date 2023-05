Wysokiej klasy oświetlenie LED z wieloma wyjściami

Wysokiej jakości, jednorodna dioda LED o 100% niezawodności, idealna do wielu zastosowań. Ułatwia dostrzeganie szczegółów w ciemnym otoczeniu, z łatwością odkrywając przebarwienia i uszkodzone elementy. Philips Xperion 6000 UV Pillar to najwyższej jakości, godne zaufania oświetlenie do wszystkich rodzajów prac kontrolnych i naprawczych.