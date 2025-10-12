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Produkcja zakończona
ZA13BX30/00
Najlepsza technologia cynkowo-powietrzna do aparatów słuchowych
Zapewnia długotrwałe działanie osobistych aparatów słuchowych
1,4 V
Cynkowo-powietrzna
W produkcji wykorzystywana jest doskonała technologia, aby zagwarantować niezawodną i długotrwałą wydajność.
Technologia cynkowo-powietrzna do zasilania aparatów słuchowych.
Aby ułatwić rozpoznawanie najpopularniejszych rozmiarów baterii, stosujemy oznaczenia kolorystyczne zgodne ze standardami branżowymi.
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