Z golarki Philips cieknie woda

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Po czyszczeniu lub goleniu na mokro z golarki firmy Philips może wyciec niewielka ilość wody*.
Bateria i elementy elektroniczne golarki znajdują się w wodoszczelnym korpusie wewnętrznym. Oznacza to, że są one chronione przed wodą, która może dostać się do uchwytu golarki podczas zwykłego użytkowania.
*Uwaga: informacje te dotyczą wyłącznie golarek nadających się do mycia lub z możliwością użytkowania pod prysznicem. Jeśli golarka nie jest wodoodporna, powinna być zawsze sucha. Aby dowiedzieć się, czy golarka jest wodoszczelna, zapoznaj się z instrukcją obsługi (również dostępną online).
Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: XP9407/37 , HS9980/15 , S3144/00 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów ›