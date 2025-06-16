Wyszukiwane terminy
Koszyk
W Twoim koszyku nie ma obecnie żadnych produktów.
Monitory IPS wykorzystują zaawansowaną technologię, która zapewnia bardzo szeroki kąt widzenia wynoszący 178/178 stopni, co umożliwia oglądanie obrazu pod niemal każdym kątem. W przeciwieństwie do standardowych paneli TN monitory IPS oferują niezwykle wyrazisty obraz i żywe kolory. Dzięki temu idealnie nadają się nie tylko do wyświetlania zdjęć i filmów czy przeglądania Internetu, ale również świetnie sprawdzają się w zastosowaniach profesjonalnych, wymagających dokładności oddawania kolorów i stałej jasności przez cały czas.
10-bitowy wyświetlacz zapewnia bogatą głębię dzięki 1,07 miliarda kolorów i 12-bitowemu przetwarzaniu — pozwala to odtworzyć pełnię naturalnych barw bez widocznej gradacji i problemów z nienaturalną prezentacją kolorów.
Monitory Philips wykorzystują najwyższej jakości matryce, które umożliwiają wyświetlanie obrazu w rozdzielczości UltraClear, 4K UHD (3840 x 2160) oraz pozwalają tchnąć życie w każdy obraz i każdą grafikę. To idealny wybór dla wymagających projektantów pracujących z oprogramowaniem CAD, grafików korzystających z aplikacji 3D czy finansistów używających na co dzień dużych arkuszy kalkulacyjnych.
W przeciwieństwie do tradycyjnego wbudowanego przycisku monitora KVM, inteligentny KVM umożliwia przełączanie między źródłami za pomocą kliknięcia przycisku na klawiaturze. Gdy wszystkie urządzenia są prawidłowo podłączone, użytkownicy mogą łatwo przełączać się między źródłami, klikając trzykrotnie klawisz „Ctrl”.
Technologia SoftBlue zapewnia większy komfort widzenia i ochronę przed niekorzystnym wpływem długotrwałego narażenia na światło niebieskie. Dzięki panelowi o niskim poziomie światła niebieskiego stosunek emisji światła wyświetlacza w zakresie 415–455 nm do 400–500 nm jest zmniejszony do poniżej 50%. W rezultacie technologia SoftBlue zapewnia optymalny komfort widzenia, minimalizuje zmęczenie oczu i wspomaga długotrwałą koncentrację. Co więcej, technologia SoftBlue LED została przetestowana i uzyskała certyfikat TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) potwierdzający jej skuteczność w redukcji emisji światła niebieskiego.
Ze względu na sposób sterowania jasnością w ekranach z podświetleniem LED niektórzy użytkownicy zauważają migotanie na swoich ekranach, co powoduje zmęczenie wzroku. Technologia Flicker-free firmy Philips wykorzystuje nowe rozwiązanie, aby korygować jasność i ograniczać migotanie, dzięki czemu zapewnia większą wygodę podczas oglądania.
Monitor Philips z matrycą o ultrawysokiej rozdzielczości i z technologią MultiView obsługuje szeroką gamę źródeł sygnału. Technologia MultiView umożliwia aktywne podłączenie dwóch urządzeń i jednoczesne wyświetlanie obrazu z każdego z nich, dzięki czemu można na przykład sprawnie wykonywać w tym samym czasie wiele zadań na komputerze stacjonarnym i notebooku.
Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.