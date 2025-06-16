Wyszukiwane terminy

    Professional use
    Business Monitor

    Definiowanie wydajności cyklu pracy na nowo

    Monitory Philips

    Uzytek profesjonalny

    Monitory Philips spełniają potrzeby współczesnych, wszechstronnych profesjonalistów, oferując szeroką gamę innowacyjnych rozwiązań stworzonych z myślą o maksymalnej produktywności, wiernym odwzorowaniu obrazu, poprawie komfortu pracy oraz ochronie środowiska.

    Standardowe zdjęcie produktu Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt

    Technologia IPS

    Technologia LED IPS zapewnia szeroki kąt widzenia oraz dokładność obrazu i barw

    Monitory IPS wykorzystują zaawansowaną technologię, która zapewnia bardzo szeroki kąt widzenia wynoszący 178/178 stopni, co umożliwia oglądanie obrazu pod niemal każdym kątem. W przeciwieństwie do standardowych paneli TN monitory IPS oferują niezwykle wyrazisty obraz i żywe kolory. Dzięki temu idealnie nadają się nie tylko do wyświetlania zdjęć i filmów czy przeglądania Internetu, ale również świetnie sprawdzają się w zastosowaniach profesjonalnych, wymagających dokładności oddawania kolorów i stałej jasności przez cały czas.

    10-bitowe kolory

    1,07 miliarda kolorów gwarantuje płynną gradację i szczegółowość

    10-bitowy wyświetlacz zapewnia bogatą głębię dzięki 1,07 miliarda kolorów i 12-bitowemu przetwarzaniu — pozwala to odtworzyć pełnię naturalnych barw bez widocznej gradacji i problemów z nienaturalną prezentacją kolorów.

    Rozdzielczość UltraClear 4K UHD

    Rozdzielczość UltraClear 4K UHD (3840x2160) gwarantuje precyzyjne odwzorowanie obrazu

    Monitory Philips wykorzystują najwyższej jakości matryce, które umożliwiają wyświetlanie obrazu w rozdzielczości UltraClear, 4K UHD (3840 x 2160) oraz pozwalają tchnąć życie w każdy obraz i każdą grafikę. To idealny wybór dla wymagających projektantów pracujących z oprogramowaniem CAD, grafików korzystających z aplikacji 3D czy finansistów używających na co dzień dużych arkuszy kalkulacyjnych.

    Feature Image SmartKVM

    SmartKVM: do łatwego przełączania między źródłami.

    W przeciwieństwie do tradycyjnego wbudowanego przycisku monitora KVM, inteligentny KVM umożliwia przełączanie między źródłami za pomocą kliknięcia przycisku na klawiaturze. Gdy wszystkie urządzenia są prawidłowo podłączone, użytkownicy mogą łatwo przełączać się między źródłami, klikając trzykrotnie klawisz „Ctrl”.

    SoftBlue_Feature Image

    Technologia SoftBlue: do przyjemnego oglądania.

    Technologia SoftBlue zapewnia większy komfort widzenia i ochronę przed niekorzystnym wpływem długotrwałego narażenia na światło niebieskie. Dzięki panelowi o niskim poziomie światła niebieskiego stosunek emisji światła wyświetlacza w zakresie 415–455 nm do 400–500 nm jest zmniejszony do poniżej 50%. W rezultacie technologia SoftBlue zapewnia optymalny komfort widzenia, minimalizuje zmęczenie oczu i wspomaga długotrwałą koncentrację. Co więcej, technologia SoftBlue LED została przetestowana i uzyskała certyfikat TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) potwierdzający jej skuteczność w redukcji emisji światła niebieskiego.

    Feature Image 2022_MNT_Flicker-free technology

    Mniejsze zmęczenie wzroku dzięki technologii Flicker-free

    Ze względu na sposób sterowania jasnością w ekranach z podświetleniem LED niektórzy użytkownicy zauważają migotanie na swoich ekranach, co powoduje zmęczenie wzroku. Technologia Flicker-free firmy Philips wykorzystuje nowe rozwiązanie, aby korygować jasność i ograniczać migotanie, dzięki czemu zapewnia większą wygodę podczas oglądania.

    Feature Image EasyRead mode_non Pivot

    Tryb EasyRead pozwala czytać jak na papierze

    Feature Image 2022_MNT_MultiView technology

    Technologia MultiView umożliwia jednoczesne podłączenie i wyświetlanie dwóch urządzeń

    Monitor Philips z matrycą o ultrawysokiej rozdzielczości i z technologią MultiView obsługuje szeroką gamę źródeł sygnału. Technologia MultiView umożliwia aktywne podłączenie dwóch urządzeń i jednoczesne wyświetlanie obrazu z każdego z nich, dzięki czemu można na przykład sprawnie wykonywać w tym samym czasie wiele zadań na komputerze stacjonarnym i notebooku.

    Zakrzywiony

    Monitory zakrzywione

    Zakrzywione monitory Philips przenoszą to doświadczenie na wyższy poziom, delikatnie otaczając użytkownika i obejmując pole widzenia krzywizną, która naśladuje naturalny kształt ludzkiego oka.

    Rozwiązania dokujące

    Rozwiązania dokujące

    Doświadcz wygody pojedynczego połączenia przewodowego, które upraszcza konfigurację i zwiększa produktywność dzięki monitorom Philips z dokowaniem USB-C. Za pomocą tylko jednego kabla możesz wydłużyć czas pracy baterii laptopa, bez konieczności korzystania z dodatkowych zasilaczy.

    Wideokonferencje

    Monitor do wideokonferencji Philips to kompleksowe rozwiązanie z wbudowaną kamerą, mikrofonem i głośnikami, zapewniające pełne wsparcie audio-wizualne. Dzięki technologii Philips, stacji dokującej USB-C i integracji urządzeń oszczędza miejsce, energię i koszty — idealny do małych przestrzeni roboczych.

