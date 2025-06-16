Wyszukiwane terminy

0

Koszyk

W Twoim koszyku nie ma obecnie żadnych produktów.

    Professional use
    1 recenzje

    Curved Business Monitor

    Definiowanie wydajności cyklu pracy na nowo

    Sugerowana cena detaliczna

    Ten produkt został wycofany z produkcji
    Zobacz wszystkie modele

    Monitory Philips

    Zakrzywiony

    Zakrzywione monitory Philips poprawiają komfort pracy, otaczając pole widzenia i podążając za naturalnym kształtem oka. Tworzą subtelny efekt immersji, który pomaga utrzymać koncentrację, ogranicza rozproszenia i zapewnia bardziej ergonomiczną, wygodną obsługę.

    Standardowe zdjęcie produktu Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt

    DisplayHDR 400

    DisplayHDR 400 zapewnia bardziej realistyczny i niesamowity obraz

    Certyfikat VESA DisplayHDR 400 to technologia gwarantująca zupełnie nową jakość oglądania w porównaniu ze standardowymi monitorami SDR. W odróżnieniu od innych monitorów „zgodnych z technologią HDR”, prawdziwe wyświetlacze z certyfikatem DisplayHDR 400 zapewniają zadziwiającą jasność, niezrównany kontrast i zniewalające kolory. Dzięki funkcji globalnego przyciemniania i minimalnej jasności sięgającej 400 nitów obraz ożywa — jasne kolory są o wiele jaśniejsze, a ciemne jeszcze głębsze i bardziej zniuansowane. Pełniejsza paleta nowych, żywych barw sprawia, że oglądanie staje się inspirującym przeżyciem angażującym zmysły.

    Automatyczne kadrowanie kamery internetowej z wykorzystaniem AI

    Automatyczne kadrowanie kamery internetowej z wykorzystaniem sztucznej inteligencji: do dynamicznych połączeń wideo.

    Ta wzbogacona o sztuczną inteligencję funkcja jest idealna do wieloosobowych wideokonferencji. Gdy jedna lub więcej osób dołączy do widoku kamery internetowej, funkcja oparta na sztucznej inteligencji automatycznie dostosuje i powiększy, aby zmieścić wszystkich członków zespołu w kadrze. Podobnie, gdy uczestnicy opuszczą widok kamery internetowej, kamera internetowa ze sztuczną inteligencją odpowiednio się dostosuje, dzięki czemu idealnie nadaje się do długich spotkań, a także połączeń zespołowych.

    Regulowana kamera internetowa

    Regulowana kamera internetowa: do wygodnych wideokonferencji.

    Zwiększ komfort wideokonferencji dzięki tej funkcji. Regulując kamerę internetową do tyłu i do przodu o 30 stopni, użytkownicy mogą teraz wygodnie dzwonić i uczestniczyć w spotkaniach z dowolnej pozycji, która najbardziej im odpowiada.

    Deklaracja zgodności EU Karta produktu
    Feature Image Busylight

    Busylight: do ustawiania statusu pracy

    Funkcja ta zapewnia prywatność i optymalną współpracę podczas pracy w zatłoczonym biurze. Aby przekazać innym, że są zajęci, użytkownicy mogą po prostu nacisnąć klawisz skrótu Busylight znajdujący się w lewym dolnym menu ramki monitora, a lampka znajdująca się na kamerze internetowej zmieni kolor na czerwony. Ponadto funkcja Busylight może również synchronizować się ze statusem Microsoft Teams użytkownika.

    Feature Image 2022_MNT_SuperWide_32:9

    Monitor SuperWide 32:9 zaprojektowany z myślą o zastąpieniu zestawów złożonych z kilku monitorów

    49-calowy monitor SuperWide 32:9 o rozdzielczości 5120 x 1440 został zaprojektowany z myślą o zastąpieniu zestawów złożonych z kilku monitorów i zapewnieniu niezwykle szerokiego obrazu. To tak, jakby mieć na biurku ustawione dwa 27-calowe monitory Quad HD 16:9. Monitor SuperWide dorównuje obszarem wyświetlania dwóm monitorom bez konieczności konfigurowania skomplikowanych ustawień.

    SoftBlue_Feature Image

    Technologia SoftBlue: do przyjemnego oglądania.

    Technologia SoftBlue zapewnia większy komfort widzenia i ochronę przed niekorzystnym wpływem długotrwałego narażenia na światło niebieskie. Dzięki panelowi o niskim poziomie światła niebieskiego stosunek emisji światła wyświetlacza w zakresie 415–455 nm do 400–500 nm jest zmniejszony do poniżej 50%. W rezultacie technologia SoftBlue zapewnia optymalny komfort widzenia, minimalizuje zmęczenie oczu i wspomaga długotrwałą koncentrację. Co więcej, technologia SoftBlue LED została przetestowana i uzyskała certyfikat TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) potwierdzający jej skuteczność w redukcji emisji światła niebieskiego.

    Feature Image Earphone Hook_B2U

    Hak na słuchawki: do konfigurowalnego przechowywania

    Dzięki tej funkcji przechowywanie słuchawek nie ma sobie równych. Wystarczy ostrożnie pociągnąć w dół haczyk znajdujący się z boku monitora: ta funkcja zapewnia porządek na biurku i stanowi poręczne rozwiązanie do zarządzania kablami w miejscu pracy.

    Feature Image Eyesafe_TUV certified logo with ID_RPF 50

    Certyfikat Eyesafe zapewnia ochronę przed niebieskim światłem i precyzyjne odwzorowanie kolorów

    Monitor Philips spełnia wymogi standardu TUV Rheinland Eyesafe®, co zapewnia prawdziwą ochronę przed długim wystawieniem na działanie niebieskiego światła. Zawsze włączony filtr niebieskiego światła nie tylko pomaga zmniejszyć zmęczenie oczu, ale także gwarantuje integralność kolorów.

    Szeroki kąt widzenia

    Szeroki kąt widzenia

    Bezkrawędziowe, ultrawide’owe ekrany są idealne dla osób pracujących wielozadaniowo, zastępując konfiguracje wielomonitorowe. Dzięki immersyjnej krzywiźnie 1500R/1800R poszerzają pole widzenia i angażują wzrok peryferyjny, zapewniając wyjątkowy komfort oglądania.

    Stacja dokująca USB-C

    Stacja dokująca USB-C

    Dostępne w szerokiej gamie zakrzywionych monitorów, wbudowane dokowanie USB 3.2 typu C z funkcją Power Delivery zapewnia szybki transfer danych oraz elastyczne możliwości łączności — zarówno w biurze, jak i w domu.

    Rozwiązanie dla każdego

    Rozwiązanie dla każdego

    Monitory zakrzywione firmy Philips mają kształt naśladujący naturalną krzywiznę oczu, minimalizujący zniekształcenia oraz rozproszenie uwagi i tworzą efekt, który wciąga użytkownika. Monitory firmy Philips są dostępne w formatach 24, 27, 32, 34, 43 i 49 cali. Monitory firmy Philips to rozwiązania dla każdego.

    Porównaj

    Porównaj

    Opinie

    Centrum Obsługi Klienta i Wsparcie techniczne

    Uzyskaj pomoc dotyczącą produktu Znajdź instrukcje obsługi Poznaj najlepsze porady i wskazówki oraz rozwiąż wszelkie problemy

    CustomerSupport

    Strona główna pomocy technicznej

    Znajdź wszystkie tematy pomocy technicznej i nie tylko

    MagnifyingGlass

    Znajdź produkt

    Wyszukaj według numeru modelu i znajdź informacje dotyczące konkretnego produktu

    Clippin

    Części zamienne i akcesoria

    Znajdź części i akcesoria swojego produktu

    Porównaj

    Porównaj
    Curved Business Monitor
    Curved Business Monitor
    * Promień łuku krzywizny wyświetlacza w mm
    * Czas reakcji równy SmartResponse
    * Obszar NTSC oparty na modelu CIE 1976
    * Obszar sRGB oparty na modelu CIE 1931
    * Aby możliwe było przesyłanie sygnału wideo, notebook/urządzenie musi obsługiwać tryb DP Alt USB-C
    * Czynności takie, jak udostępnianie ekranu lub strumieniowe przesyłanie przez Internet zawartości audio i wideo mogą mieć wpływ na działanie sieci. Parametry sprzętu użytkownika oraz przepustowość łącza i jego wydajność określają ogólną jakość zawartości audio i wideo.
    * Aby możliwe było korzystanie z funkcji zasilania i ładowania przez port USB-C, notebook/urządzenie musi spełniać standardy zasilania USB-C Power Delivery. Zapoznaj się z instrukcją obsługi notebooka lub skontaktuj się z jego producentem, aby uzyskać więcej informacji na ten temat.
    * Funkcja zasilania USB-C tego wyświetlacza zapewnia maks. 100 W (zwykle 96 W), maksymalna moc będzie zależała od urządzenia.
    * Przy obliczaniu oszczędności kosztów energii z PowerSensor wyłącza się zarówno USB, jak i Power Delivery.
    * Certyfikat EPEAT jest ważny tylko po zarejestrowaniu przez firmę Philips danego produktu. Aby sprawdzić stan rejestracji w swoim kraju, wejdź na stronę https://www.epeat.net/.
    * Gdy funkcja autokadrowania kamery internetowej jest włączona, jakość pikseli kamery wynosi 2M. Gdy funkcja autokadrowania kamery internetowej jest wyłączona, jakość pikseli kamery wynosi 5M.
    * Jeśli Twoje połączenie sieci Ethernet wydaje się wolne, wejdź do menu OSD i wybierz opcję USB 3.0 lub nowszą wersję, która obsługuje szybkość sieci LAN 2,5 G.
    * 5-letnia gwarancja jest dobrowolną ograniczoną gwarancją producenta. Dotyczy to tylko krajów wymienionych na tej stronie https://www.philips.co.uk/c-e/so/monitors/tco-certified-edge. Dla konsumentów jest ona oferowana jako dodatek do ich praw wynikających z obowiązujących przepisów krajowych i bez ich wpływu. W przypadku użytkowników końcowych niebędących konsumentami (biznesowych/profesjonalnych) obowiązują tylko ograniczone warunki gwarancji producenta.
    * Monitor może różnić się wyglądem od prezentowanego na zdjęciach.
    * Produkty i akcesoria wyszczególnione w tej ulotce mogą się różnić od zawartości opakowania w zależności od kraju i regionu.

    O nas

    Sklep online — Pomoc
    Regulamin sklepu (Pielęgnacja ciała, pielęgnacja matki i dziecka)
    Status zamówienia
    Kontakt
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone.

    Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.