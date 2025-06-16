Wyszukiwane terminy
Certyfikat VESA DisplayHDR 400 to technologia gwarantująca zupełnie nową jakość oglądania w porównaniu ze standardowymi monitorami SDR. W odróżnieniu od innych monitorów „zgodnych z technologią HDR”, prawdziwe wyświetlacze z certyfikatem DisplayHDR 400 zapewniają zadziwiającą jasność, niezrównany kontrast i zniewalające kolory. Dzięki funkcji globalnego przyciemniania i minimalnej jasności sięgającej 400 nitów obraz ożywa — jasne kolory są o wiele jaśniejsze, a ciemne jeszcze głębsze i bardziej zniuansowane. Pełniejsza paleta nowych, żywych barw sprawia, że oglądanie staje się inspirującym przeżyciem angażującym zmysły.
Ta wzbogacona o sztuczną inteligencję funkcja jest idealna do wieloosobowych wideokonferencji. Gdy jedna lub więcej osób dołączy do widoku kamery internetowej, funkcja oparta na sztucznej inteligencji automatycznie dostosuje i powiększy, aby zmieścić wszystkich członków zespołu w kadrze. Podobnie, gdy uczestnicy opuszczą widok kamery internetowej, kamera internetowa ze sztuczną inteligencją odpowiednio się dostosuje, dzięki czemu idealnie nadaje się do długich spotkań, a także połączeń zespołowych.
Zwiększ komfort wideokonferencji dzięki tej funkcji. Regulując kamerę internetową do tyłu i do przodu o 30 stopni, użytkownicy mogą teraz wygodnie dzwonić i uczestniczyć w spotkaniach z dowolnej pozycji, która najbardziej im odpowiada.
Funkcja ta zapewnia prywatność i optymalną współpracę podczas pracy w zatłoczonym biurze. Aby przekazać innym, że są zajęci, użytkownicy mogą po prostu nacisnąć klawisz skrótu Busylight znajdujący się w lewym dolnym menu ramki monitora, a lampka znajdująca się na kamerze internetowej zmieni kolor na czerwony. Ponadto funkcja Busylight może również synchronizować się ze statusem Microsoft Teams użytkownika.
49-calowy monitor SuperWide 32:9 o rozdzielczości 5120 x 1440 został zaprojektowany z myślą o zastąpieniu zestawów złożonych z kilku monitorów i zapewnieniu niezwykle szerokiego obrazu. To tak, jakby mieć na biurku ustawione dwa 27-calowe monitory Quad HD 16:9. Monitor SuperWide dorównuje obszarem wyświetlania dwóm monitorom bez konieczności konfigurowania skomplikowanych ustawień.
Technologia SoftBlue zapewnia większy komfort widzenia i ochronę przed niekorzystnym wpływem długotrwałego narażenia na światło niebieskie. Dzięki panelowi o niskim poziomie światła niebieskiego stosunek emisji światła wyświetlacza w zakresie 415–455 nm do 400–500 nm jest zmniejszony do poniżej 50%. W rezultacie technologia SoftBlue zapewnia optymalny komfort widzenia, minimalizuje zmęczenie oczu i wspomaga długotrwałą koncentrację. Co więcej, technologia SoftBlue LED została przetestowana i uzyskała certyfikat TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) potwierdzający jej skuteczność w redukcji emisji światła niebieskiego.
Dzięki tej funkcji przechowywanie słuchawek nie ma sobie równych. Wystarczy ostrożnie pociągnąć w dół haczyk znajdujący się z boku monitora: ta funkcja zapewnia porządek na biurku i stanowi poręczne rozwiązanie do zarządzania kablami w miejscu pracy.
Monitor Philips spełnia wymogi standardu TUV Rheinland Eyesafe®, co zapewnia prawdziwą ochronę przed długim wystawieniem na działanie niebieskiego światła. Zawsze włączony filtr niebieskiego światła nie tylko pomaga zmniejszyć zmęczenie oczu, ale także gwarantuje integralność kolorów.
