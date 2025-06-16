Wyszukiwane terminy

    Doświadcz wygody monitorów Philips z dokowaniem USB-C, korzystając z jednego kabla, który upraszcza konfigurację i zwiększa produktywność. Wydłuż czas pracy baterii laptopa bez dodatkowych adapterów, podłącz wszystkie urządzenia, korzystaj z połączeń łańcuchowych i ładuj telefon — a wszystko to w uporządkowanej przestrzeni roboczej.

    Monitor z panelem VA pozwala cieszyć się wspaniałej jakości obrazem i szerokimi kątami widzenia

    Monitor LED VA Philips korzysta z zaawansowanej technologii wielofunkcyjnego dopasowania obrazu w pionie, która zapewnia niezwykle wysoki współczynnik kontrastu statycznego, a co za tym idzie — bardzo żywy, jasny obraz. Jest idealnym rozwiązaniem zarówno w przypadku standardowych zastosowań biurowych, jak i w przypadku wyświetlania zdjęć, stron internetowych, filmów i gier oraz korzystania z wymagających aplikacji graficznych. Zoptymalizowana technologia zarządzania pikselami zapewnia dodatkowo niezwykle szerokie kąty widzenia — 178/178 stopni — co przekłada się na znakomitą wyrazistość obrazu.

    DisplayHDR 400 zapewnia bardziej realistyczny i niesamowity obraz

    Certyfikat VESA DisplayHDR 400 to technologia gwarantująca zupełnie nową jakość oglądania w porównaniu ze standardowymi monitorami SDR. W odróżnieniu od innych monitorów „zgodnych z technologią HDR”, prawdziwe wyświetlacze z certyfikatem DisplayHDR 400 zapewniają zadziwiającą jasność, niezrównany kontrast i zniewalające kolory. Dzięki funkcji globalnego przyciemniania i minimalnej jasności sięgającej 400 nitów obraz ożywa — jasne kolory są o wiele jaśniejsze, a ciemne jeszcze głębsze i bardziej zniuansowane. Pełniejsza paleta nowych, żywych barw sprawia, że oglądanie staje się inspirującym przeżyciem angażującym zmysły.

    Zaokrąglona konstrukcja monitora zapewnia realistyczne wrażenia podczas oglądania

    Zaokrąglona konstrukcja monitora gwarantuje użytkownikom niezapomniane wrażenia. Zaokrąglony ekran zapewnia przyjemne, ale subtelne wrażenia, które skupiają się na Twojej osobie.

    SmartKVM: do łatwego przełączania między źródłami.

    W przeciwieństwie do tradycyjnego wbudowanego przycisku monitora KVM, inteligentny KVM umożliwia przełączanie między źródłami za pomocą kliknięcia przycisku na klawiaturze. Gdy wszystkie urządzenia są prawidłowo podłączone, użytkownicy mogą łatwo przełączać się między źródłami, klikając trzykrotnie klawisz „Ctrl”.

    Monitor SuperWide 32:9 zaprojektowany z myślą o zastąpieniu zestawów złożonych z kilku monitorów

    49-calowy monitor SuperWide 32:9 o rozdzielczości 5120 x 1440 został zaprojektowany z myślą o zastąpieniu zestawów złożonych z kilku monitorów i zapewnieniu niezwykle szerokiego obrazu. To tak, jakby mieć na biurku ustawione dwa 27-calowe monitory Quad HD 16:9. Monitor SuperWide dorównuje obszarem wyświetlania dwóm monitorom bez konieczności konfigurowania skomplikowanych ustawień.

    Zwiększ komfort wideokonferencji dzięki tej funkcji. Regulując kamerę internetową do tyłu i do przodu o 30 stopni, użytkownicy mogą teraz wygodnie dzwonić i uczestniczyć w spotkaniach z dowolnej pozycji, która najbardziej im odpowiada.

    Automatyczne kadrowanie kamery internetowej z wykorzystaniem sztucznej inteligencji: do dynamicznych połączeń wideo.

    Ta wzbogacona o sztuczną inteligencję funkcja jest idealna do wieloosobowych wideokonferencji. Gdy jedna lub więcej osób dołączy do widoku kamery internetowej, funkcja oparta na sztucznej inteligencji automatycznie dostosuje i powiększy, aby zmieścić wszystkich członków zespołu w kadrze. Podobnie, gdy uczestnicy opuszczą widok kamery internetowej, kamera internetowa ze sztuczną inteligencją odpowiednio się dostosuje, dzięki czemu idealnie nadaje się do długich spotkań, a także połączeń zespołowych.

    Hak na słuchawki: do konfigurowalnego przechowywania

    Dzięki tej funkcji przechowywanie słuchawek nie ma sobie równych. Wystarczy ostrożnie pociągnąć w dół haczyk znajdujący się z boku monitora: ta funkcja zapewnia porządek na biurku i stanowi poręczne rozwiązanie do zarządzania kablami w miejscu pracy.

    Dla profesjonalistów wymagających najbardziej zaawansowanego rozwiązania Philips stworzył monitory z pionowym hybrydowym dokowaniem, które oferuje jeszcze bardziej wszechstronną łączność, uniwersalną replikację portów oraz wysoką jakość przesyłu zasilania, danych i audio/wideo.

    Stacja dokująca USB-C

    Najlepszym rozwiązaniem dla środowisk biurowych jest unikalne dokowanie USB-C łączące USB-C, RJ45 i DP-out, oferujące maksymalną wygodę. Skutecznie zastępuje duże, zewnętrzne stacje dokujące, ograniczając bałagan na biurku, a jednocześnie zapewniając wysoką łączność.

    Wchodzące w skład naszej linii Pro Docking monitory Philips obsługują także laptopy korzystające wyłącznie z tradycyjnego USB-A. Monitory hybrydowe mają wbudowaną stację dokującą USB z technologią DisplayLink, która zapewnia uniwersalną replikację portów i dostęp do biurowych akcesoriów — takich jak klawiatura, mysz czy Ethernet RJ-45 — za pomocą jednego podwójnego kabla USB-C/A.

    Centrum Obsługi Klienta i Wsparcie techniczne

    Uzyskaj pomoc dotyczącą produktu Znajdź instrukcje obsługi Poznaj najlepsze porady i wskazówki oraz rozwiąż wszelkie problemy

    CustomerSupport

    Strona główna pomocy technicznej

    Znajdź wszystkie tematy pomocy technicznej i nie tylko

    MagnifyingGlass

    Znajdź produkt

    Wyszukaj według numeru modelu i znajdź informacje dotyczące konkretnego produktu

    Clippin

    Części zamienne i akcesoria

    Znajdź części i akcesoria swojego produktu

    * Promień łuku krzywizny wyświetlacza w mm
    * Czas reakcji równy SmartResponse
    * Obszar NTSC oparty na modelu CIE 1976
    * Obszar sRGB oparty na modelu CIE 1931
    * Aby możliwe było przesyłanie sygnału wideo, notebook/urządzenie musi obsługiwać tryb DP Alt USB-C
    * Czynności takie, jak udostępnianie ekranu lub strumieniowe przesyłanie przez Internet zawartości audio i wideo mogą mieć wpływ na działanie sieci. Parametry sprzętu użytkownika oraz przepustowość łącza i jego wydajność określają ogólną jakość zawartości audio i wideo.
    * Aby możliwe było korzystanie z funkcji zasilania i ładowania przez port USB-C, notebook/urządzenie musi spełniać standardy zasilania USB-C Power Delivery. Zapoznaj się z instrukcją obsługi notebooka lub skontaktuj się z jego producentem, aby uzyskać więcej informacji na ten temat.
    * Jeśli Twoje połączenie sieci Ethernet wydaje się wolne, wejdź do menu OSD i wybierz opcję USB 3.0 lub nowszą wersję, która obsługuje szybkość sieci LAN 1 G.
    * Certyfikat EPEAT jest ważny tylko po zarejestrowaniu przez firmę Philips danego produktu. Aby sprawdzić stan rejestracji w swoim kraju, wejdź na stronę https://www.epeat.net/.
    * 5-letnia gwarancja jest dobrowolną ograniczoną gwarancją producenta. Dotyczy to tylko krajów wymienionych na tej stronie https://www.philips.co.uk/c-e/so/monitors/tco-certified-edge. Dla konsumentów jest ona oferowana jako dodatek do ich praw wynikających z obowiązujących przepisów krajowych i bez ich wpływu. W przypadku użytkowników końcowych niebędących konsumentami (biznesowych/profesjonalnych) obowiązują tylko ograniczone warunki gwarancji producenta.
    * Wyświetlane kolory ograniczone do 8 bitów, maksymalna rozdzielczość HDMI to 5120 x 1440 przy 75 Hz, a DisplayPort to 5120 x 1440 przy 120 Hz
    * Dotyczy laptopów z DSC. W przeciwnym wypadku maksymalna rozdzielczość wejścia i wyjścia Thunderbolt 4 wynosi 5120 x 1440 przy 60 Hz, z 8-bitową głębią koloru i USB 3.2 Gen1.
    * PowerSensor 2 działa tylko z zainstalowanym systemem Windows 11. Po aktywacji PowerSensor 2 WAL oznacza Walk Away Lock, a WOA oznacza Wake On.
    * Monitor może różnić się wyglądem od prezentowanego na zdjęciach.
    * Produkty i akcesoria wyszczególnione w tej ulotce mogą się różnić od zawartości opakowania w zależności od kraju i regionu.

