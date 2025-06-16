Wyszukiwane terminy
Monitor LED VA Philips korzysta z zaawansowanej technologii wielofunkcyjnego dopasowania obrazu w pionie, która zapewnia niezwykle wysoki współczynnik kontrastu statycznego, a co za tym idzie — bardzo żywy, jasny obraz. Jest idealnym rozwiązaniem zarówno w przypadku standardowych zastosowań biurowych, jak i w przypadku wyświetlania zdjęć, stron internetowych, filmów i gier oraz korzystania z wymagających aplikacji graficznych. Zoptymalizowana technologia zarządzania pikselami zapewnia dodatkowo niezwykle szerokie kąty widzenia — 178/178 stopni — co przekłada się na znakomitą wyrazistość obrazu.
Certyfikat VESA DisplayHDR 400 to technologia gwarantująca zupełnie nową jakość oglądania w porównaniu ze standardowymi monitorami SDR. W odróżnieniu od innych monitorów „zgodnych z technologią HDR”, prawdziwe wyświetlacze z certyfikatem DisplayHDR 400 zapewniają zadziwiającą jasność, niezrównany kontrast i zniewalające kolory. Dzięki funkcji globalnego przyciemniania i minimalnej jasności sięgającej 400 nitów obraz ożywa — jasne kolory są o wiele jaśniejsze, a ciemne jeszcze głębsze i bardziej zniuansowane. Pełniejsza paleta nowych, żywych barw sprawia, że oglądanie staje się inspirującym przeżyciem angażującym zmysły.
Zaokrąglona konstrukcja monitora gwarantuje użytkownikom niezapomniane wrażenia. Zaokrąglony ekran zapewnia przyjemne, ale subtelne wrażenia, które skupiają się na Twojej osobie.
W przeciwieństwie do tradycyjnego wbudowanego przycisku monitora KVM, inteligentny KVM umożliwia przełączanie między źródłami za pomocą kliknięcia przycisku na klawiaturze. Gdy wszystkie urządzenia są prawidłowo podłączone, użytkownicy mogą łatwo przełączać się między źródłami, klikając trzykrotnie klawisz „Ctrl”.
49-calowy monitor SuperWide 32:9 o rozdzielczości 5120 x 1440 został zaprojektowany z myślą o zastąpieniu zestawów złożonych z kilku monitorów i zapewnieniu niezwykle szerokiego obrazu. To tak, jakby mieć na biurku ustawione dwa 27-calowe monitory Quad HD 16:9. Monitor SuperWide dorównuje obszarem wyświetlania dwóm monitorom bez konieczności konfigurowania skomplikowanych ustawień.
Zwiększ komfort wideokonferencji dzięki tej funkcji. Regulując kamerę internetową do tyłu i do przodu o 30 stopni, użytkownicy mogą teraz wygodnie dzwonić i uczestniczyć w spotkaniach z dowolnej pozycji, która najbardziej im odpowiada.
Ta wzbogacona o sztuczną inteligencję funkcja jest idealna do wieloosobowych wideokonferencji. Gdy jedna lub więcej osób dołączy do widoku kamery internetowej, funkcja oparta na sztucznej inteligencji automatycznie dostosuje i powiększy, aby zmieścić wszystkich członków zespołu w kadrze. Podobnie, gdy uczestnicy opuszczą widok kamery internetowej, kamera internetowa ze sztuczną inteligencją odpowiednio się dostosuje, dzięki czemu idealnie nadaje się do długich spotkań, a także połączeń zespołowych.
Dzięki tej funkcji przechowywanie słuchawek nie ma sobie równych. Wystarczy ostrożnie pociągnąć w dół haczyk znajdujący się z boku monitora: ta funkcja zapewnia porządek na biurku i stanowi poręczne rozwiązanie do zarządzania kablami w miejscu pracy.
